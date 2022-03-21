Отбойный молоток Stanley STHM10K-RU

Преимущества

Мощный двигатель - для высокой производительности

Индикатор износа щеток

Функция "мягкий старт" - для работы без рывков

Регулируемая дополнительная рукоятка

Точная настройка силы удара - для работы с материалами разной прочности

Рукоятка с резиновым покрытием - для комфортной работы

Кейс - для удобства хранения и транспортировки отбойного молотка Stanley STHM10K

Отбойный молоток Stanley STHM10K используется для удаления старой плитки, штукатурки, наплывов цемента и прочего. Система плавного пуска предотвращает рывки во время начала работы. Электронная регулировка силы удара позволяет подстраиваться под материалы различной плотности. Возможна установка долота в 12 различных позициях, что обеспечивает удобную работу в труднодоступных местах. Предусмотрен индикатор износа угольных щеток - для проведения своевременного ТО.