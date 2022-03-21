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Отбойный молоток Stanley STHM10K-RU
5.0
2
22 550 ₽
Отбойные молотки SDS-Max
    Отбойный молоток Stanley STHM10K-RU
    Арт. X135013
    5.0
    2
    Отбойный молоток Stanley STHM10K-RU
    Отбойный молоток Stanley STHM10K-RU
    Отбойный молоток Stanley STHM10K-RU
    Отбойный молоток Stanley STHM10K-RU
    Отбойный молоток Stanley STHM10K-RU
    Отбойный молоток Stanley STHM10K-RU
      Отбойный молоток Stanley STHM10K-RU
      Отбойный молоток Stanley STHM10K-RU
      Отбойный молоток Stanley STHM10K-RU
      Отбойный молоток Stanley STHM10K-RU
      Отбойный молоток Stanley STHM10K-RU
      Отбойный молоток Stanley STHM10K-RU

      Отбойный молоток Stanley STHM10K-RU

      22 550 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X135013
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Вес, кг
      		10.5
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      22 550 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отбойный молоток Stanley STHM10K используется для удаления старой плитки, штукатурки, наплывов цемента и прочего. Система плавного пуска предотвращает рывки во время начала работы. Электронная регулировка силы удара позволяет подстраиваться под материалы различной плотности. Возможна установка долота в 12 различных позициях, что обеспечивает удобную работу в труднодоступных местах. Предусмотрен индикатор износа угольных щеток - для проведения своевременного ТО.

        Преимущества

        • Мощный двигатель - для высокой производительности
        • Индикатор износа щеток
        • Функция "мягкий старт" - для работы без рывков
        • Регулируемая дополнительная рукоятка
        • Точная настройка силы удара - для работы с материалами разной прочности
        • Рукоятка с резиновым покрытием - для комфортной работы
        • Кейс - для удобства хранения и транспортировки отбойного молотка Stanley STHM10K