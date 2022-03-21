Отбойный молоток Stanley STHM10K-RU
Арт. X135013
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Вес, кг
|10.5
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Напряжение сети, В
|220
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- Отбойный молоток Stanley STHM10K используется для удаления старой плитки, штукатурки, наплывов цемента и прочего. Система плавного пуска предотвращает рывки во время начала работы. Электронная регулировка силы удара позволяет подстраиваться под материалы различной плотности. Возможна установка долота в 12 различных позициях, что обеспечивает удобную работу в труднодоступных местах. Предусмотрен индикатор износа угольных щеток - для проведения своевременного ТО.
Преимущества
- Мощный двигатель - для высокой производительности
- Индикатор износа щеток
- Функция "мягкий старт" - для работы без рывков
- Регулируемая дополнительная рукоятка
- Точная настройка силы удара - для работы с материалами разной прочности
- Рукоятка с резиновым покрытием - для комфортной работы
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки отбойного молотка Stanley STHM10K