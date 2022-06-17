Перфоратор SDS-Plus Ресанта П-32-1000К 75/3/3, 1000 Вт, 5.2 Дж

Перфоратор Ресанта П-32-1000К 75/3/3 предназначен для сложных работ по твердым материалам - бетону, кирпичу и металлам. Имеет систему защиты рабочего механизма от попадания пыли. Прорезиненный ударопрочный корпус обеспечивает долгий срок службы инструмента. Наличие ограничителя глубины позволяет сверлить точные по размерам несквозные отверстия. Функция реверса позволяет без лишних усилий высвобождать застрявшее сверло.

Преимущества