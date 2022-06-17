Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Перфоратор SDS-Plus Ресанта П-32-1000К 75/3/3, 1000 Вт, 5.2 Дж
5.0
2
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Ресанта П-32-1000К 75/3/3, 1000 Вт, 5.2 Дж
    Арт. О00000013705
    5.0
    2
    Перфоратор SDS-Plus Ресанта П-32-1000К 75/3/3, 1000 Вт, 5.2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Ресанта П-32-1000К 75/3/3, 1000 Вт, 5.2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Ресанта П-32-1000К 75/3/3, 1000 Вт, 5.2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Ресанта П-32-1000К 75/3/3, 1000 Вт, 5.2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Ресанта П-32-1000К 75/3/3, 1000 Вт, 5.2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Ресанта П-32-1000К 75/3/3, 1000 Вт, 5.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Ресанта П-32-1000К 75/3/3, 1000 Вт, 5.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Ресанта П-32-1000К 75/3/3, 1000 Вт, 5.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Ресанта П-32-1000К 75/3/3, 1000 Вт, 5.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Ресанта П-32-1000К 75/3/3, 1000 Вт, 5.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Ресанта П-32-1000К 75/3/3, 1000 Вт, 5.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Ресанта П-32-1000К 75/3/3, 1000 Вт, 5.2 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Ресанта П-32-1000К 75/3/3, 1000 Вт, 5.2 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000013705
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Вес, кг
      		3
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор Ресанта П-32-1000К 75/3/3 предназначен для сложных работ по твердым материалам - бетону, кирпичу и металлам. Имеет систему защиты рабочего механизма от попадания пыли. Прорезиненный ударопрочный корпус обеспечивает долгий срок службы инструмента. Наличие ограничителя глубины позволяет сверлить точные по размерам несквозные отверстия. Функция реверса позволяет без лишних усилий высвобождать застрявшее сверло.

        Преимущества 

        • Три режима работы: сверление, сверление с ударом и функция удара
        • Прорезиненный ударопрочный корпус - для долгого срока службы
        • Патрон SDS-plus - для простой смены оснастки
        • Регулировка оборотов - для работы с разными материалами
        • Система защиты от попадания пыли
        • Кейс - для удобства хранения и транспортировки
        • Предохранительная муфта - для защиты инструмента при заклинивании бура
        • Функцией реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла