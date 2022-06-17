Перфоратор SDS-Plus Ресанта П-32-1000К 75/3/3, 1000 Вт, 5.2 Дж
Арт. О00000013705
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Вес, кг
|3
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Ресанта П-32-1000К 75/3/3 предназначен для сложных работ по твердым материалам - бетону, кирпичу и металлам. Имеет систему защиты рабочего механизма от попадания пыли. Прорезиненный ударопрочный корпус обеспечивает долгий срок службы инструмента. Наличие ограничителя глубины позволяет сверлить точные по размерам несквозные отверстия. Функция реверса позволяет без лишних усилий высвобождать застрявшее сверло.
Преимущества
- Три режима работы: сверление, сверление с ударом и функция удара
- Прорезиненный ударопрочный корпус - для долгого срока службы
- Патрон SDS-plus - для простой смены оснастки
- Регулировка оборотов - для работы с разными материалами
- Система защиты от попадания пыли
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки
- Предохранительная муфта - для защиты инструмента при заклинивании бура
- Функцией реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла