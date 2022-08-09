Полировальная шлифмашина Интерскол УПМ-200/1010 Э

Преимущества

Легкое управление. Специальная рукоятка обеспечивает более легкое и удобное управление

Чистота рабочего места. На шлифмашине Интерскол УПМ-200/1010Э предусмотрена система пылеудаления с функцией подключения пылесоса

Большой спектр насадок. Возможно крепление на диск-основание различных шкурок и абразивных дисков - для обработки разных материалов

Удобство использования. Корпус шлифмашины оснащен удобной клавишей вкл/выкл

Быстрая замена диска. Шлифмашина имеет кнопку блокировки шпинделя для быстрой смены диска

Высокая мощность (1010 Вт) обеспечивает более эффективную работу шлифмашины

Пластмассовый кожух и щеточный уплотнитель сокращают время очистки помещения после работы (при подсоединении пылесоса)

Небольшие габариты и вес делают работу более легкой и удобной

Полировальная шлифмашина Интерскол УПМ-200/1010Э - профессиональный инструмент, предназначенный для сухой обработки и шлифовки стен, потолков и прочих поверхностей. С помощью данного инструмента возможно удаление лакокрасочных покрытий. Обработанные поверхности будут отличаться хорошим сцеплением.