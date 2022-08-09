Полировальная шлифмашина Интерскол УПМ-200/1010 Э
Арт. Х11822
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Испания
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение сети, В
|220
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Резьба шпинделя
|M14
- Полировальная шлифмашина Интерскол УПМ-200/1010Э - профессиональный инструмент, предназначенный для сухой обработки и шлифовки стен, потолков и прочих поверхностей. С помощью данного инструмента возможно удаление лакокрасочных покрытий. Обработанные поверхности будут отличаться хорошим сцеплением.
Преимущества
- Легкое управление. Специальная рукоятка обеспечивает более легкое и удобное управление
- Чистота рабочего места. На шлифмашине Интерскол УПМ-200/1010Э предусмотрена система пылеудаления с функцией подключения пылесоса
- Большой спектр насадок. Возможно крепление на диск-основание различных шкурок и абразивных дисков - для обработки разных материалов
- Удобство использования. Корпус шлифмашины оснащен удобной клавишей вкл/выкл
- Быстрая замена диска. Шлифмашина имеет кнопку блокировки шпинделя для быстрой смены диска
- Высокая мощность (1010 Вт) обеспечивает более эффективную работу шлифмашины
- Пластмассовый кожух и щеточный уплотнитель сокращают время очистки помещения после работы (при подсоединении пылесоса)
- Небольшие габариты и вес делают работу более легкой и удобной