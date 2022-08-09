Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Полировальная шлифмашина Интерскол УПМ-200/1010 Э
5.0
1
Найти аналог
Полировальные машины
    Полировальная шлифмашина Интерскол УПМ-200/1010 Э
    Арт. Х11822
    5.0
    1
    Полировальная шлифмашина Интерскол УПМ-200/1010 Э

      Полировальная шлифмашина Интерскол УПМ-200/1010 Э

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х11822
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Испания
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220
      Резьба шпинделя
      		M14
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Полировальная шлифмашина Интерскол УПМ-200/1010Э - профессиональный инструмент, предназначенный для сухой обработки и шлифовки стен, потолков и прочих поверхностей. С помощью данного инструмента возможно удаление лакокрасочных покрытий. Обработанные поверхности будут отличаться хорошим сцеплением.

        Преимущества

        • Легкое управление. Специальная рукоятка обеспечивает более легкое и удобное управление
        • Чистота рабочего места. На шлифмашине Интерскол УПМ-200/1010Э предусмотрена система пылеудаления с функцией подключения пылесоса
        • Большой спектр насадок. Возможно крепление на диск-основание различных шкурок и абразивных дисков - для обработки разных материалов
        • Удобство использования. Корпус шлифмашины оснащен удобной клавишей вкл/выкл
        • Быстрая замена диска. Шлифмашина имеет кнопку блокировки шпинделя для быстрой смены диска
        • Высокая мощность (1010 Вт) обеспечивает более эффективную работу шлифмашины
        • Пластмассовый кожух и щеточный уплотнитель сокращают время очистки помещения после работы (при подсоединении пылесоса)
        • Небольшие габариты и вес делают работу более легкой и удобной