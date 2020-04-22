Электрический рубанок Patriot PL 820

Преимущества

Блокировка случайного включения

Система ножей SharpCut для легкого строгания

Эффективная система двустороннего выброса стружки

Три V-образных паза на подошве для удобного скашивания кромок

Рукоятка оснащена резиновыми накладками ExtraGrip для надежной фиксации PATRIOT PL 820 150301101 в руке

Прорезиненный сетевой кабель выдерживает низкие температуры и имеет больший срок службы за счет применения качественных материалов, устойчивых к многократным перегибам

Электрорубанок PATRIOT PL 820 – эффективный, удобный в эксплуатации инструмент профессионального уровня. В комплект поставки входит станина для стационарной работы рубанком. Оборудован системой ножей SharpCut для легкого строгания и быстрой замены лезвий.