Электрический рубанок Patriot PL 820
Арт. X1048040869
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Вес, кг
|2.9
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Класс товара
|бытовой
- Электрорубанок PATRIOT PL 820 – эффективный, удобный в эксплуатации инструмент профессионального уровня. В комплект поставки входит станина для стационарной работы рубанком. Оборудован системой ножей SharpCut для легкого строгания и быстрой замены лезвий.
Преимущества
- Блокировка случайного включения
- Система ножей SharpCut для легкого строгания
- Эффективная система двустороннего выброса стружки
- Три V-образных паза на подошве для удобного скашивания кромок
- Рукоятка оснащена резиновыми накладками ExtraGrip для надежной фиксации PATRIOT PL 820 150301101 в руке
- Прорезиненный сетевой кабель выдерживает низкие температуры и имеет больший срок службы за счет применения качественных материалов, устойчивых к многократным перегибам