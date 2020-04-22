Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электрический рубанок Patriot PL 820
5.0
1
Найти аналог
Электрические рубанки
    Электрический рубанок Patriot PL 820
    Арт. X1048040869
    5.0
    1
    Электрический рубанок Patriot PL 820
    Электрический рубанок Patriot PL 820
    Электрический рубанок Patriot PL 820
    Электрический рубанок Patriot PL 820
    Электрический рубанок Patriot PL 820
    Электрический рубанок Patriot PL 820
    Электрический рубанок Patriot PL 820
    Электрический рубанок Patriot PL 820
    Электрический рубанок Patriot PL 820
    Электрический рубанок Patriot PL 820
    Электрический рубанок Patriot PL 820
    Электрический рубанок Patriot PL 820
    Электрический рубанок Patriot PL 820
    Электрический рубанок Patriot PL 820
      Электрический рубанок Patriot PL 820
      Электрический рубанок Patriot PL 820
      Электрический рубанок Patriot PL 820
      Электрический рубанок Patriot PL 820
      Электрический рубанок Patriot PL 820
      Электрический рубанок Patriot PL 820
      Электрический рубанок Patriot PL 820
      Электрический рубанок Patriot PL 820
      Электрический рубанок Patriot PL 820
      Электрический рубанок Patriot PL 820
      Электрический рубанок Patriot PL 820
      Электрический рубанок Patriot PL 820
      Электрический рубанок Patriot PL 820
      Электрический рубанок Patriot PL 820

      Электрический рубанок Patriot PL 820

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1048040869
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Вес, кг
      		2.9
      Класс товара
      		бытовой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрорубанок PATRIOT PL 820 – эффективный, удобный в эксплуатации инструмент профессионального уровня. В комплект поставки входит станина для стационарной работы рубанком. Оборудован системой ножей SharpCut для легкого строгания и быстрой замены лезвий.

        Преимущества

        • Блокировка случайного включения
        • Система ножей SharpCut для легкого строгания
        • Эффективная система двустороннего выброса стружки
        • Три V-образных паза на подошве для удобного скашивания кромок
        • Рукоятка оснащена резиновыми накладками ExtraGrip для надежной фиксации PATRIOT PL 820 150301101 в руке
        • Прорезиненный сетевой кабель выдерживает низкие температуры и имеет больший срок службы за счет применения качественных материалов, устойчивых к многократным перегибам