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Шлифлента ЭНКОР 20221 75х457 К40 (3шт)
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Шлифовальные ленты
    Шлифлента ЭНКОР 20221 75х457 К40 (3шт)
    Арт. 900775
    Шлифлента ЭНКОР 20221 75х457 К40 (3шт)

      Шлифлента ЭНКОР 20221 75х457 К40 (3шт)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 900775

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Тип оборудования
      		шлифовальная лента
      Длина, мм
      		457
      Ширина, мм
      		75
      Зернистость
      		40
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Лента Энкор 20221 выполнена на основе тяжелой ткани( с натуральными волокнами, малым удельным весом, водонепроницаемой, гибкой). Тяжелую ткань очень трудно разорвать. В виде абразива используют оксид алюминия темно-коричневый. Базовое покрытие связывают смолой, что увеличивает срок службы, не дает аброзиву перегреться. Подходит для работы с твердой поверхностью.

        Преимущества

        • Надежность

        • Длительный срок службы