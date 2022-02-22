Шлифовальная лента Энкор 20227 (75x457 мм, К180, 3 предмета)
Арт. 9007176
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|шлифовальная лента
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Назначение по материалу
|металл, дерево
Лента Энкор 20227 выполнена на основе тяжелой ткани (с натуральными волокнами, малым удельным весом, водонепроницаемой, гибкой). Тяжелую ткань очень трудно разорвать. В виде абразива используют оксид алюминия темно-коричневый. Базовое покрытие связывают смолой, что увеличивает срок службы, не дает аброзиву перегреться.
Преимущества
- Подходит для работы с твердой поверхностью
- Размеры ленты – 75х457
- Зернистость - К180