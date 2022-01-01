Шлифлента ЭНКОР 20244 100х610 К100 (3шт)
Арт. 9007168
Характеристики
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Производитель
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Тип оборудования
|шлифовальная лента
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Длина, мм
|610
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Ширина, мм
|100
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Зернистость
|100
- Шлифлента Энкор 20244 применяется в ленточных шлифовальных машинах для обработки деталей с твердой поверхностью. Основой такой ленты является ткань из натуральных волокон. Такую ткань тяжело разорвать, прочность обеспечивает и шов, выполненный внахлест под углом. Данная оснастка темно коричневого цвета, так как ее абразивный материал — это оксид алюминия. Смола является связующим элементом базового и дополнительного покрытия. Абразивные зерна покрывают до 95 % поверхности, следовательно гарантируется высокое качество обработки и долгий срок службы.
Преимущества
- Надежность
- Длительный срок службы