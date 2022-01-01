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Шлифлента ЭНКОР 20244 100х610 К100 (3шт)
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Шлифовальные ленты
    Шлифлента ЭНКОР 20244 100х610 К100 (3шт)
    Арт. 9007168
    Шлифлента ЭНКОР 20244 100х610 К100 (3шт)

      Шлифлента ЭНКОР 20244 100х610 К100 (3шт)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9007168

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Тип оборудования
      		шлифовальная лента
      Длина, мм
      		610
      Ширина, мм
      		100
      Зернистость
      		100
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шлифлента Энкор 20244 применяется в ленточных шлифовальных машинах для обработки деталей с твердой поверхностью. Основой такой ленты является ткань из натуральных волокон. Такую ткань тяжело разорвать, прочность обеспечивает и шов, выполненный внахлест под углом. Данная оснастка темно коричневого цвета, так как ее абразивный материал — это оксид алюминия. Смола является связующим элементом базового и дополнительного покрытия. Абразивные зерна покрывают до 95 % поверхности, следовательно гарантируется высокое качество обработки и долгий срок службы.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы