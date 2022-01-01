Шлифлента ЭНКОР 20244 100х610 К100 (3шт)

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Шлифлента Энкор 20244 применяется в ленточных шлифовальных машинах для обработки деталей с твердой поверхностью. Основой такой ленты является ткань из натуральных волокон. Такую ткань тяжело разорвать, прочность обеспечивает и шов, выполненный внахлест под углом. Данная оснастка темно коричневого цвета, так как ее абразивный материал — это оксид алюминия. Смола является связующим элементом базового и дополнительного покрытия. Абразивные зерна покрывают до 95 % поверхности, следовательно гарантируется высокое качество обработки и долгий срок службы.