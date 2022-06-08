Шлифовальный лист Bosch Expert for Wood + Paint 2.608.605.296 (93x230, К80, 10 шт.)
Арт. X1317131197
Шлифовальный лист Bosch Expert for Wood + Paint 2.608.605.296 (93x230, К80, 10 шт.)
Арт. X1317131197
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип оборудования
|шлифовальный лист
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Назначение по материалу
|дерево
- Шлифовальный лист Bosch Expert for Wood + Paint 2.608.605.296 (93x230, К80, 10 шт.) предназначен для шлифования любых пород древесины и древесных материалов.
Преимущества
- Для виброшлифмашин Bosch, Atlas Copco, Black & Decker, Einhell, Festo/Festool, Makita, Metabo, Peugeot, RYOBI, Skil
- Износостойкость