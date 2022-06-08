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Шлифовальный лист Bosch Expert for Wood + Paint 2.608.605.296 (93x230, К80, 10 шт.)
5.0
2
Найти аналог
Шлифовальные листы
    Шлифовальный лист Bosch Expert for Wood + Paint 2.608.605.296 (93x230, К80, 10 шт.)
    Арт. X1317131197
    5.0
    2
    Шлифовальный лист Bosch Expert for Wood + Paint 2.608.605.296 (93x230, К80, 10 шт.)
    Шлифовальный лист Bosch Expert for Wood + Paint 2.608.605.296 (93x230, К80, 10 шт.)
    Шлифовальный лист Bosch Expert for Wood + Paint 2.608.605.296 (93x230, К80, 10 шт.)
      Шлифовальный лист Bosch Expert for Wood + Paint 2.608.605.296 (93x230, К80, 10 шт.)
      Шлифовальный лист Bosch Expert for Wood + Paint 2.608.605.296 (93x230, К80, 10 шт.)
      Шлифовальный лист Bosch Expert for Wood + Paint 2.608.605.296 (93x230, К80, 10 шт.)

      Шлифовальный лист Bosch Expert for Wood + Paint 2.608.605.296 (93x230, К80, 10 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1317131197
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип оборудования
      		шлифовальный лист
      Назначение по материалу
      		дерево
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шлифовальный лист Bosch Expert for Wood + Paint 2.608.605.296 (93x230, К80, 10 шт.) предназначен для шлифования любых пород древесины и древесных материалов.

        Преимущества

        • Для виброшлифмашин Bosch, Atlas Copco, Black & Decker, Einhell, Festo/Festool, Makita, Metabo, Peugeot, RYOBI, Skil
        • Износостойкость