Шлифмашина эксцентриковая Hitachi SV 12 CD
Арт. Х1218336
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Малайзия
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Родина бренда
|Япония
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Мощность, Вт
|300
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Напряжение сети, В
|220
- Плоскошлифовальная вибрационная машина Hitachi SV12SD предназначена для выравнивания и шлифования поверхностей. Система шумопонижения делает длительную работу комфортной. Большие зажимы предназначены для простой и быстрой смены шлифлистов
Преимущества
- Эффективная площадь шлифования 114х228 мм
- Система шумопонижения
- Ход эксцентрика: 2.4 мм.