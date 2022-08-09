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Шлифмашина эксцентриковая Hitachi SV 12 CD
5.0
1
Найти аналог
Эксцентриковые шлифовальные машины
    Шлифмашина эксцентриковая Hitachi SV 12 CD
    Арт. Х1218336
    5.0
    1
    Шлифмашина эксцентриковая Hitachi SV 12 CD
    Шлифмашина эксцентриковая Hitachi SV 12 CD
      Шлифмашина эксцентриковая Hitachi SV 12 CD
      Шлифмашина эксцентриковая Hitachi SV 12 CD

      Шлифмашина эксцентриковая Hitachi SV 12 CD

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х1218336
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Страна производства
      		Малайзия
      Родина бренда
      		Япония
      Мощность, Вт
      		300
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Плоскошлифовальная вибрационная машина Hitachi SV12SD предназначена для выравнивания и шлифования поверхностей. Система шумопонижения делает длительную работу комфортной. Большие зажимы предназначены для простой и быстрой смены шлифлистов

        Преимущества

        • Эффективная площадь шлифования 114х228 мм
        • Система шумопонижения
        • Ход эксцентрика: 2.4 мм.