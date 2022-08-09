Шлифмашина эксцентриковая Hitachi SV 12 CD

Преимущества

Эффективная площадь шлифования 114х228 мм

Система шумопонижения

Ход эксцентрика: 2.4 мм.

Плоскошлифовальная вибрационная машина Hitachi SV12SD предназначена для выравнивания и шлифования поверхностей. Система шумопонижения делает длительную работу комфортной. Большие зажимы предназначены для простой и быстрой смены шлифлистов