Щеточная шлифмашина Интерскол МШ-110/1010
Арт. Х1218502
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Испания
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Родина бренда
|Россия
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Постоянное поддержание оборотов под нагрузкой
|Нет
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Комплектация
|коробка
- Щеточная шлифмашина Интерскол МШ-110/1010 предназначена для сатинирования, шлифовки, полировки, рустикализации металлических и деревянных поверхностей. Комфортна в работе, так как собственный вес машины создает необходимое давление на поверхность.
Преимущества
- Удобное расположение выключателя. Большой курковый выключатель расположен на основной рукоятке - под рукой оператора, что позволяет быстро реагировать при работе
- Контроль над инструментом. Щеточная шлифовальная машина Интерскол МШ-110/1010 оснащена двумя рукоятками для обеспечения максимального контроля над инструментом
- Предназначена не только для шлифования и полирования, также имеет функции сатинирования ирустикализации, т.е с помощью прибора поверхностям придается гладкость и структурность
- Точное ведение машины благодаря опорным ручкам и рабочему валику