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Щеточная шлифмашина Интерскол МШ-110/1010
5.0
1
Найти аналог
Щеточные шлифовальные машины
    Щеточная шлифмашина Интерскол МШ-110/1010
    Арт. Х1218502
    5.0
    1
    Щеточная шлифмашина Интерскол МШ-110/1010
    Щеточная шлифмашина Интерскол МШ-110/1010
    Щеточная шлифмашина Интерскол МШ-110/1010
    Щеточная шлифмашина Интерскол МШ-110/1010
      Щеточная шлифмашина Интерскол МШ-110/1010
      Щеточная шлифмашина Интерскол МШ-110/1010
      Щеточная шлифмашина Интерскол МШ-110/1010
      Щеточная шлифмашина Интерскол МШ-110/1010

      Щеточная шлифмашина Интерскол МШ-110/1010

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х1218502
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Испания
      Родина бренда
      		Россия
      Постоянное поддержание оборотов под нагрузкой
      		Нет
      Комплектация
      		коробка
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Щеточная шлифмашина Интерскол МШ-110/1010 предназначена для сатинирования, шлифовки, полировки, рустикализации металлических и деревянных поверхностей. Комфортна в работе, так как собственный вес машины создает необходимое давление на поверхность.

        Преимущества

        • Удобное расположение выключателя. Большой курковый выключатель расположен на основной рукоятке - под рукой оператора, что позволяет быстро реагировать при работе
        • Контроль над инструментом. Щеточная шлифовальная машина Интерскол МШ-110/1010 оснащена двумя рукоятками для обеспечения максимального контроля над инструментом
        • Предназначена не только для шлифования и полирования, также имеет функции сатинирования ирустикализации, т.е с помощью прибора поверхностям придается гладкость и структурность
        • Точное ведение машины благодаря опорным ручкам и рабочему валику