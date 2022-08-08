Преимущества

Удобное расположение выключателя. Большой курковый выключатель расположен на основной рукоятке - под рукой оператора, что позволяет быстро реагировать при работе

Контроль над инструментом. Щеточная шлифовальная машина Интерскол МШ-110/1010 оснащена двумя рукоятками для обеспечения максимального контроля над инструментом

Предназначена не только для шлифования и полирования, также имеет функции сатинирования ирустикализации, т.е с помощью прибора поверхностям придается гладкость и структурность

Точное ведение машины благодаря опорным ручкам и рабочему валику

Щеточная шлифмашина Интерскол МШ-110/1010 предназначена для сатинирования, шлифовки, полировки, рустикализации металлических и деревянных поверхностей. Комфортна в работе, так как собственный вес машины создает необходимое давление на поверхность.