Щеточная шлифовальная машина с бесщеточным (вентильным) двигателем Интерскол ШМ-110/18ВЭ (без АКБ и ЗУ) 645.1.0.70

Преимущества

Высокая энергоэффективность и производительность, мощность и надежность благодаря вентильному бесщеточному приводу

Экономичное использование ресурса за счет высокого КПД привода

Эквивалентная емкость на 30% больше за счет повышенного КПД вентильного двигателя с цифровым управлением

Низкий саморазряд, отсутствие эффекта памяти, высокая энергоемкость

Li-ion аккумуляторный блок АПИ позволяет сэкономить до 70% средств при приобретении каждого следующего инструмента

Шпиндель на подшипниках качения

Защитный кожух с опорными роликами

Стандартная двухшлицевая посадка щетки 19 мм

Широкий диапазон регулировки скорости вращения

Щеточная шлифовальная машина Интерскол ШМ-110/18ВЭ 645.1.0.70 относится к профессиональному классу. Применяется для зачистки, шлифования и полировки различных поверхностей, в том числе деликатных. Блокировка шпинделя облегчает замену держателя оснастки. Вентильный бесщеточный двигатель обеспечивает высокую производительность. Регулировка числа оборотов помогает подобрать оптимальный режим в зависимости от задачи. Специальный кожух для щетки с адаптером пылеудаления дает возможность поддерживать чистоту на рабочем месте. Два опорных ролика позволяют регулировать силу воздействия на поверхность и добиваться стабильного результата на больших площадях.