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Щеточная шлифовальная машина с бесщеточным (вентильным) двигателем Интерскол ШМ-110/18ВЭ (без АКБ и ЗУ) 645.1.0.70
5.0
1
8 400 ₽
9 540 ₽
Щеточные шлифовальные машины
    Щеточная шлифовальная машина с бесщеточным (вентильным) двигателем Интерскол ШМ-110/18ВЭ (без АКБ и ЗУ) 645.1.0.70
    Арт. О00000034828
    5.0
    1
    Щеточная шлифовальная машина с бесщеточным (вентильным) двигателем Интерскол ШМ-110/18ВЭ (без АКБ и ЗУ) 645.1.0.70
    Щеточная шлифовальная машина с бесщеточным (вентильным) двигателем Интерскол ШМ-110/18ВЭ (без АКБ и ЗУ) 645.1.0.70
    Щеточная шлифовальная машина с бесщеточным (вентильным) двигателем Интерскол ШМ-110/18ВЭ (без АКБ и ЗУ) 645.1.0.70
    Щеточная шлифовальная машина с бесщеточным (вентильным) двигателем Интерскол ШМ-110/18ВЭ (без АКБ и ЗУ) 645.1.0.70
    Щеточная шлифовальная машина с бесщеточным (вентильным) двигателем Интерскол ШМ-110/18ВЭ (без АКБ и ЗУ) 645.1.0.70
      Щеточная шлифовальная машина с бесщеточным (вентильным) двигателем Интерскол ШМ-110/18ВЭ (без АКБ и ЗУ) 645.1.0.70
      Щеточная шлифовальная машина с бесщеточным (вентильным) двигателем Интерскол ШМ-110/18ВЭ (без АКБ и ЗУ) 645.1.0.70
      Щеточная шлифовальная машина с бесщеточным (вентильным) двигателем Интерскол ШМ-110/18ВЭ (без АКБ и ЗУ) 645.1.0.70
      Щеточная шлифовальная машина с бесщеточным (вентильным) двигателем Интерскол ШМ-110/18ВЭ (без АКБ и ЗУ) 645.1.0.70
      Щеточная шлифовальная машина с бесщеточным (вентильным) двигателем Интерскол ШМ-110/18ВЭ (без АКБ и ЗУ) 645.1.0.70

      Щеточная шлифовальная машина с бесщеточным (вентильным) двигателем Интерскол ШМ-110/18ВЭ (без АКБ и ЗУ) 645.1.0.70

      • -1 140 ₽
      8 400 ₽
      9 540 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034828
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Постоянное поддержание оборотов под нагрузкой
      		Нет
      Комплектация
      		коробка
      Все характеристики
      • -1 140 ₽
      8 400 ₽
      9 540 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Щеточная шлифовальная машина Интерскол ШМ-110/18ВЭ 645.1.0.70 относится к профессиональному классу. Применяется для зачистки, шлифования и полировки различных поверхностей, в том числе деликатных. Блокировка шпинделя облегчает замену держателя оснастки. Вентильный бесщеточный двигатель обеспечивает высокую производительность. Регулировка числа оборотов помогает подобрать оптимальный режим в зависимости от задачи. Специальный кожух для щетки с адаптером пылеудаления дает возможность поддерживать чистоту на рабочем месте. Два опорных ролика позволяют регулировать силу воздействия на поверхность и добиваться стабильного результата на больших площадях.
        Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.

        Преимущества

        • Высокая энергоэффективность и производительность, мощность и надежность благодаря вентильному бесщеточному приводу
        • Экономичное использование ресурса за счет высокого КПД привода
        • Эквивалентная емкость на 30% больше за счет повышенного КПД вентильного двигателя с цифровым управлением
        • Низкий саморазряд, отсутствие эффекта памяти, высокая энергоемкость
        • Li-ion аккумуляторный блок АПИ позволяет сэкономить до 70% средств при приобретении каждого следующего инструмента
        • Шпиндель на подшипниках качения
        • Защитный кожух с опорными роликами
        • Стандартная двухшлицевая посадка щетки 19 мм
        • Широкий диапазон регулировки скорости вращения