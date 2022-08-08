Щеточная шлифовальная машина с бесщеточным (вентильным) двигателем Интерскол ШМ-110/18ВЭ (без АКБ и ЗУ) 645.1.0.70
Арт. О00000034828
Щеточная шлифовальная машина с бесщеточным (вентильным) двигателем Интерскол ШМ-110/18ВЭ (без АКБ и ЗУ) 645.1.0.70
Арт. О00000034828
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Постоянное поддержание оборотов под нагрузкой
|Нет
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Комплектация
|коробка
- Щеточная шлифовальная машина Интерскол ШМ-110/18ВЭ 645.1.0.70 относится к профессиональному классу. Применяется для зачистки, шлифования и полировки различных поверхностей, в том числе деликатных. Блокировка шпинделя облегчает замену держателя оснастки. Вентильный бесщеточный двигатель обеспечивает высокую производительность. Регулировка числа оборотов помогает подобрать оптимальный режим в зависимости от задачи. Специальный кожух для щетки с адаптером пылеудаления дает возможность поддерживать чистоту на рабочем месте. Два опорных ролика позволяют регулировать силу воздействия на поверхность и добиваться стабильного результата на больших площадях.
Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.
Преимущества
- Высокая энергоэффективность и производительность, мощность и надежность благодаря вентильному бесщеточному приводу
- Экономичное использование ресурса за счет высокого КПД привода
- Эквивалентная емкость на 30% больше за счет повышенного КПД вентильного двигателя с цифровым управлением
- Низкий саморазряд, отсутствие эффекта памяти, высокая энергоемкость
- Li-ion аккумуляторный блок АПИ позволяет сэкономить до 70% средств при приобретении каждого следующего инструмента
- Шпиндель на подшипниках качения
- Защитный кожух с опорными роликами
- Стандартная двухшлицевая посадка щетки 19 мм
- Широкий диапазон регулировки скорости вращения