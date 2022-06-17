Алмазный круг Skywer 1A1RSS Ultra Universal (SK-UUS35025, 350x3.2x10x25.4 мм, 24T)
Арт. О00000010653
Алмазный круг Skywer 1A1RSS Ultra Universal (SK-UUS35025, 350x3.2x10x25.4 мм, 24T)
Арт. О00000010653
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|алмазный диск
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Назначение по материалу
|бетон
- Алмазный диск 1A1RSS ULTRA UNIVERSAL прекрасно справится с задачей резки таких материалов как: высокоармированный бетон, гидротехнический бетон, тяжелый мелкозернистый бетон.
Преимущества
- Высокая износостойкость
- Надежность