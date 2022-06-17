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Алмазный круг Skywer 1A1RSS Ultra Universal (SK-UUS35025, 350x3.2x10x25.4 мм, 24T)
5.0
1
Найти аналог
Алмазные диски для шлифовальных машин
    Алмазный круг Skywer 1A1RSS Ultra Universal (SK-UUS35025, 350x3.2x10x25.4 мм, 24T)
    Арт. О00000010653
    5.0
    1
    Алмазный круг Skywer 1A1RSS Ultra Universal (SK-UUS35025, 350x3.2x10x25.4 мм, 24T)
    Алмазный круг Skywer 1A1RSS Ultra Universal (SK-UUS35025, 350x3.2x10x25.4 мм, 24T)
      Алмазный круг Skywer 1A1RSS Ultra Universal (SK-UUS35025, 350x3.2x10x25.4 мм, 24T)
      Алмазный круг Skywer 1A1RSS Ultra Universal (SK-UUS35025, 350x3.2x10x25.4 мм, 24T)

      Алмазный круг Skywer 1A1RSS Ultra Universal (SK-UUS35025, 350x3.2x10x25.4 мм, 24T)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000010653
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		MD-Stars
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		бетон
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Алмазный диск 1A1RSS ULTRA UNIVERSAL прекрасно справится с задачей резки таких материалов как: высокоармированный бетон, гидротехнический бетон, тяжелый мелкозернистый бетон.

        Преимущества

        • Высокая износостойкость
        • Надежность