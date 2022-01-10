Дрель-шуруповерт бесщеточная Stanley SBD201M2K-RU
Арт. О00000031486
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|55
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|бесщеточный
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- Дрель-шуруповерт бесщеточная Stanley SBD201M2K-RU используется для сверления отверстий и монтажа крепежа. Реверс упрощает вывинчивание застрявшей в материале оснастки. Светодиодная подсветка позволяет работать в темных условиях. Два аккумулятора в комплекте обеспечивают продолжительную деятельность без перерыва на подзарядку.
Преимущества
- Износостойкие шестерни металлического редуктора обеспечивают высокий ресурс инструмента
- Мощный бесщеточный двигатель с высоким КПД обеспечивает большую продолжительность работы без перезаряда аккумулятора
- Бесщеточный двигатель увеличивает общий ресурс Stanley SBD201M2K-RU
- Обрезиненная анатомическая рукоятка обеспечивает контроль над инструментом
- Одномуфтовый патрон с автоматической блокировкой шпинделя для быстрой смены насадок одной рукой
- Компактный дизайн корпуса позволяет использовать инструмент в ограниченном пространстве
- Яркая LED подсветка расположена у основания рукоятки полностью исключает затенение рабочей зоны