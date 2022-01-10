Преимущества

Износостойкие шестерни металлического редуктора обеспечивают высокий ресурс инструмента

Мощный бесщеточный двигатель с высоким КПД обеспечивает большую продолжительность работы без перезаряда аккумулятора

Бесщеточный двигатель увеличивает общий ресурс Stanley SBD201M2K-RU

Обрезиненная анатомическая рукоятка обеспечивает контроль над инструментом

Одномуфтовый патрон с автоматической блокировкой шпинделя для быстрой смены насадок одной рукой

Компактный дизайн корпуса позволяет использовать инструмент в ограниченном пространстве

Яркая LED подсветка расположена у основания рукоятки полностью исключает затенение рабочей зоны

Дрель-шуруповерт бесщеточная Stanley SBD201M2K-RU используется для сверления отверстий и монтажа крепежа. Реверс упрощает вывинчивание застрявшей в материале оснастки. Светодиодная подсветка позволяет работать в темных условиях. Два аккумулятора в комплекте обеспечивают продолжительную деятельность без перерыва на подзарядку.