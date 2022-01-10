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Дрель-шуруповерт бесщеточная Stanley SBD201M2K-RU
5.0
1
14 990 ₽
16 310 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Дрель-шуруповерт бесщеточная Stanley SBD201M2K-RU
    Арт. О00000031486
    5.0
    1
    Дрель-шуруповерт бесщеточная Stanley SBD201M2K-RU

      Дрель-шуруповерт бесщеточная Stanley SBD201M2K-RU

      • -1 320 ₽
      14 990 ₽
      16 310 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000031486
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		55
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		бесщеточный
      Все характеристики
      • -1 320 ₽
      14 990 ₽
      16 310 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Дрель-шуруповерт бесщеточная Stanley SBD201M2K-RU используется для сверления отверстий и монтажа крепежа. Реверс упрощает вывинчивание застрявшей в материале оснастки. Светодиодная подсветка позволяет работать в темных условиях. Два аккумулятора в комплекте обеспечивают продолжительную деятельность без перерыва на подзарядку.

        Преимущества

        • Износостойкие шестерни металлического редуктора обеспечивают высокий ресурс инструмента
        • Мощный бесщеточный двигатель с высоким КПД обеспечивает большую продолжительность работы без перезаряда аккумулятора
        • Бесщеточный двигатель увеличивает общий ресурс Stanley SBD201M2K-RU
        • Обрезиненная анатомическая рукоятка обеспечивает контроль над инструментом
        • Одномуфтовый патрон с автоматической блокировкой шпинделя для быстрой смены насадок одной рукой
        • Компактный дизайн корпуса позволяет использовать инструмент в ограниченном пространстве
        • Яркая LED подсветка расположена у основания рукоятки полностью исключает затенение рабочей зоны