Аккумуляторная дрель-шуруповерт Stanley SBD20D2K-RU
Арт. О00000003587
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|55
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|бесщеточный
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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Stanley SBD20D2K широко используется при строительных, ремонтных и отделочных работах. Подходит как для сверления отверстий, так и закручивания резьбовых соединений. Бесщеточный двигатель обеспечивает высокую производительность и увеличивает время работы на одном цикле заряда. Благодаря селектору выбора величины затягивающего усилия (23 положения) можно избежать повреждения материала. Быстрозажимной патрон с автоматической блокировкой позволяет легко заменить оснастку.
Преимущества
- Двухскоростной редуктор
- Подсветка оптимально освещает рабочую область
- Обрезиненная рукоять обеспечивает надежный хват
- Высокий крутящий момент дает возможность выполнять сложные виды работ
- Защитная электроника предохраняет аккумулятор от перегрузки, перегрева и глубокой разрядки
- Износостойкие металлические шестерни редуктора гарантируют долгий срок службы
- 2 аккумулятора в комплекте - для продолжительной и бесперебойной работы
- Литий-ионные аккумуляторы без эффекта памяти и саморазряда
- Прочный кейс решает вопрос хранения и транспортировки Stanley SBD20D2K