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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Stanley SBD20D2K-RU
5.0
1
14 390 ₽
14 990 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Stanley SBD20D2K-RU
    Арт. О00000003587
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Stanley SBD20D2K-RU
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Stanley SBD20D2K-RU
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Stanley SBD20D2K-RU
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Stanley SBD20D2K-RU
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Stanley SBD20D2K-RU
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Stanley SBD20D2K-RU
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Stanley SBD20D2K-RU
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Stanley SBD20D2K-RU
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Stanley SBD20D2K-RU
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Stanley SBD20D2K-RU
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Stanley SBD20D2K-RU
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Stanley SBD20D2K-RU

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Stanley SBD20D2K-RU

      • -600 ₽
      14 390 ₽
      14 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000003587
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		55
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		бесщеточный
      Все характеристики
      • -600 ₽
      14 390 ₽
      14 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Stanley SBD20D2K широко используется при строительных, ремонтных и отделочных работах. Подходит как для сверления отверстий, так и закручивания резьбовых соединений. Бесщеточный двигатель обеспечивает высокую производительность и увеличивает время работы на одном цикле заряда. Благодаря селектору выбора величины затягивающего усилия (23 положения) можно избежать повреждения материала. Быстрозажимной патрон с автоматической блокировкой позволяет легко заменить оснастку.

        Преимущества

        • Двухскоростной редуктор
        • Подсветка оптимально освещает рабочую область
        • Обрезиненная рукоять обеспечивает надежный хват
        • Высокий крутящий момент дает возможность выполнять сложные виды работ
        • Защитная электроника предохраняет аккумулятор от перегрузки, перегрева и глубокой разрядки
        • Износостойкие металлические шестерни редуктора гарантируют долгий срок службы
        • 2 аккумулятора в комплекте - для продолжительной и бесперебойной работы
        • Литий-ионные аккумуляторы без эффекта памяти и саморазряда
        • Прочный кейс решает вопрос хранения и транспортировки Stanley SBD20D2K