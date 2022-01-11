Аккумуляторная дрель-шуруповерт Stanley SBD20D2K-RU

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Stanley SBD20D2K широко используется при строительных, ремонтных и отделочных работах. Подходит как для сверления отверстий, так и закручивания резьбовых соединений. Бесщеточный двигатель обеспечивает высокую производительность и увеличивает время работы на одном цикле заряда. Благодаря селектору выбора величины затягивающего усилия (23 положения) можно избежать повреждения материала. Быстрозажимной патрон с автоматической блокировкой позволяет легко заменить оснастку.

Преимущества