Сверло по металлу Bosch PointTeQ 2.608.577.315, HSS, 20 мм
Арт. Ю00000017395
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|20
- Сверло по металлу BOSCH PointTeQ 2.608.577.315 позволяет быстро сверлить металл благодаря наконечнику PointTeQ. Быстрое и легкое засверливание благодаря самоцентрирующемуся наконечнику, который предотвращает соскальзывание. Благодаря высокой скорости сверления уменьшается выделение тепла и износ. Наконечник PointTeQ остается острым и обеспечивает постоянную прочность. Это сверло подходит для сверления сквозных и установочных отверстий в легированной и нелегированной стали, цветных металлах, литой стали, чугуне и пластике. Оно снабжено цилиндрическим хвостовиком (диаметры хвостовика и сверла совпадают) и предназначено для использования со сверлильными стойками и дрелями-шуруповертами
Преимущества
- Самоцентрующийся наконечник не требует накернивания, позволяя быстро и легко начинать сверление
- Высокая скорость сверления уменьшает выделение тепла и износ
- Наконечник PointTeQ остается острым и обеспечивает постоянную прочность
- Спиральное сверло HSS PointTeQ изготавливается по стандарту DIN 338. Тип сверла — N, угол заточки наконечника – 135 градусов