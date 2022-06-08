Сверло алмазное по керамограниту Matrix 726203, 20x67 мм
Арт. 9013632100
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Диаметр, мм
|20
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Ударное
|Нет
- Сверло MATRIX 726203 алмазное по керамограниту 20 х 67мм 3-гранный хвостовик. Сверло предназначено для сверления керамогранита, стекла и керамической плитки, обеспечивает точное и чистое отвестие без сколов. Для повышения стойкости сверла, желательно использовать водяное охлаждение
Преимущества
- Обеспечивает точное сверление без сколов
- В комплекте с алмазным кольцевым сверлом идет направляющее сверло, которое облегчает процесс засверливания и предотвращает смещение
- Благодаря 3-х гранному хвостовику сверло не прокручивается в патроне во время работы