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Сверло алмазное по керамограниту Matrix 726203, 20x67 мм
5.0
2
370 ₽
Сверла по керамограниту
    Сверло алмазное по керамограниту Matrix 726203, 20x67 мм
    Арт. 9013632100
    5.0
    2
    Сверло алмазное по керамограниту Matrix 726203, 20x67 мм

      Сверло алмазное по керамограниту Matrix 726203, 20x67 мм

      370 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 9013632100
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Диаметр, мм
      		20
      Ударное
      		Нет
      Все характеристики
      370 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сверло MATRIX 726203 алмазное по керамограниту 20 х 67мм 3-гранный хвостовик. Сверло предназначено для сверления керамогранита, стекла и керамической плитки, обеспечивает точное и чистое отвестие без сколов. Для повышения стойкости сверла, желательно использовать водяное охлаждение

        Преимущества

        • Обеспечивает точное сверление без сколов
        • В комплекте с алмазным кольцевым сверлом идет направляющее сверло, которое облегчает процесс засверливания и предотвращает смещение
        • Благодаря 3-х гранному хвостовику сверло не прокручивается в патроне во время работы