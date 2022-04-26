Сверло алмазное по керамограниту Matrix 726253, 25х67мм
Арт. 901363287
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Диаметр, мм
|25
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Ударное
|Нет
- Алмазное сверло ТМ Matrix предназначено для сверления отверстий в керамограните, стекле и керамической плитке при помощи дрели или шуруповерта.
Преимущества
- Обеспечивает точное сверление без сколов
- В комплекте с алмазным кольцевым сверлом идет направляющее сверло, которое облегчает процесс засверливания и предотвращает смещение
- Благодаря 3-х гранному хвостовику сверло не прокручивается в патроне во время работы