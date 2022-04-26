Сверло алмазное по керамограниту Matrix 726253, 25х67мм

Преимущества

Обеспечивает точное сверление без сколов

В комплекте с алмазным кольцевым сверлом идет направляющее сверло, которое облегчает процесс засверливания и предотвращает смещение

Благодаря 3-х гранному хвостовику сверло не прокручивается в патроне во время работы

Алмазное сверло ТМ Matrix предназначено для сверления отверстий в керамограните, стекле и керамической плитке при помощи дрели или шуруповерта.