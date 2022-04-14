Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Сверло алмазное по керамограниту Matrix 726503, 50x67 мм
5.0
2
Найти аналог
Сверла по керамограниту
    Сверло алмазное по керамограниту Matrix 726503, 50x67 мм
    Арт. 901363290
    5.0
    2
    Сверло алмазное по керамограниту Matrix 726503, 50x67 мм
    Сверло алмазное по керамограниту Matrix 726503, 50x67 мм
    Сверло алмазное по керамограниту Matrix 726503, 50x67 мм
    Сверло алмазное по керамограниту Matrix 726503, 50x67 мм
    Сверло алмазное по керамограниту Matrix 726503, 50x67 мм
      Сверло алмазное по керамограниту Matrix 726503, 50x67 мм
      Сверло алмазное по керамограниту Matrix 726503, 50x67 мм
      Сверло алмазное по керамограниту Matrix 726503, 50x67 мм
      Сверло алмазное по керамограниту Matrix 726503, 50x67 мм
      Сверло алмазное по керамограниту Matrix 726503, 50x67 мм

      Сверло алмазное по керамограниту Matrix 726503, 50x67 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 901363290
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сверло MATRIX 726503 алмазное по керамограниту 50 х 67мм 3-гранный хвостовик. Сверло предназначено для сверления керамогранита, стекла и керамической плитки, обеспечивает точное и чистое отвестие без сколов. Для повышения стойкости сверла, желательно использовать водяное охлаждение.

        Преимущества

        • Обеспечивает точное сверление без сколов
        • В комплекте с алмазным кольцевым сверлом идет направляющее сверло, которое облегчает процесс засверливания и предотвращает смещение
        • Благодаря 3-х гранному хвостовику сверло не прокручивается в патроне во время работы