Сверло по металлу Bosch 2.608.585.858, HSS-CO, 7 мм
Арт. 9013473402
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|7
- Сверло по металлу BOSCH 2.608.585.858 обеспечивает долгий срок службы при сверлении нержавеющей стали. Увеличенный срок службы связан с содержанием кобальта в сплаве до 5 % и изготовлении сверла из HSS (быстрорежущая сталь), что обеспечивает прекрасное качество поверхности, износостойкость и защиту от нагрева. Две режущих кромки и две канавки быстрее удаляют стружку, увеличивая срок службы сверла. Это сверло подходит для легированной и нелегированной стали, нержавеющей стали, чугуна, литой стали и сталей, устойчивых к кислотам и нагреву. Это сверло подходит для легированной и нелегированной стали, нержавеющей стали, чугуна, литой стали и сталей, устойчивых к кислотам и нагреву. Оно снабжено цилиндрическим хвостовиком (диаметры хвостовика и сверла совпадают) и предназначено для использования со сверлильными стойками и дрелями-шуруповертами
Преимущества
- Кобальтовый сплав и полностью полированная сталь HSS обеспечивают износостойкость и защиту от нагрева
- Две режущих кромки и две канавки быстро удаляют стружку, увеличивая срок службы сверла
- Изготавливается по стандарту DIN 338, тип сверла — N (угол канавки), наконечник 135 градусов, допуск диаметра — h8