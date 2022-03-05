Сверло по металлу Энкор 25063, 6.3 мм, 10 штук в упаковке, цена за 1 штуку

Сверло Р6М5 Энкор 25063 предназначено для сверления отверстий в металлических конструкциях. Изготовлено из высокопроизводительной быстрорежущей стали Р6М5. Получаемое отверстие при сверлении соответствует диаметру хвостовика. Имеет две режущие кромки и две спиральные канавки для отвода стружки.