Сверло по металлу Энкор 25078, 7.8 мм, 10 штук в упаковке, цена за 1 штуку
Арт. 9013353
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|7
- Сверло по металлу Энкор 25078 предназначено для сверления отверстий в металлических конструкциях. Изготовлено из высокопроизводительной быстрорежущей стали Р6М5. Получаемое отверстие при сверлении соответствует диаметру хвостовика. Имеет две режущие кромки и две спиральные канавки для отвода стружки