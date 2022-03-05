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Сверло по металлу Энкор 25078, 7.8 мм, 10 штук в упаковке, цена за 1 штуку
5.0
2
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Сверла по металлу
    Сверло по металлу Энкор 25078, 7.8 мм, 10 штук в упаковке, цена за 1 штуку
    Арт. 9013353
    5.0
    2
    Сверло по металлу Энкор 25078, 7.8 мм, 10 штук в упаковке, цена за 1 штуку

      Сверло по металлу Энкор 25078, 7.8 мм, 10 штук в упаковке, цена за 1 штуку

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9013353
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		7
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сверло по металлу Энкор 25078 предназначено для сверления отверстий в металлических конструкциях. Изготовлено из высокопроизводительной быстрорежущей стали Р6М5. Получаемое отверстие при сверлении соответствует диаметру хвостовика. Имеет две режущие кромки и две спиральные канавки для отвода стружки