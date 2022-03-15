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Сверло Гранит 165034, HSS-G, 10,2x133/87 мм
5.0
2
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Сверла по металлу
    Сверло Гранит 165034, HSS-G, 10,2x133/87 мм
    Арт. 9013473636
    5.0
    2
    Сверло Гранит 165034, HSS-G, 10,2x133/87 мм

      Сверло Гранит 165034, HSS-G, 10,2x133/87 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9013473636
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Гранит
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сверло по металлу HSS-G ГРАНИТ 165034 применяется для получения сквозных и глухих отверстий в металлических заготовках. Изготовлено из быстрорежущей стали. Сверло прочное, устойчивое к излому и имеет высокую производительность. Точное сверление без увода сверла в сторону обеспечивается благодаря самоцентрирующемуся острию

        Преимущества

        • Высококачественная быстрорежущая сталь, М2
        • Засверливание без предварительного кернения
        • Увеличенная производительность сверления
        • Повышенная устойчивость к излому
        • Долгий срок службы