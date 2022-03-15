Сверло Гранит 165034, HSS-G, 10,2x133/87 мм
Арт. 9013473636
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|10
- Сверло по металлу HSS-G ГРАНИТ 165034 применяется для получения сквозных и глухих отверстий в металлических заготовках. Изготовлено из быстрорежущей стали. Сверло прочное, устойчивое к излому и имеет высокую производительность. Точное сверление без увода сверла в сторону обеспечивается благодаря самоцентрирующемуся острию
Преимущества
- Высококачественная быстрорежущая сталь, М2
- Засверливание без предварительного кернения
- Увеличенная производительность сверления
- Повышенная устойчивость к излому
- Долгий срок службы