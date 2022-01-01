Сверло по металлу Профоснастка Эксперт №452, 12.5 мм, 1 шт

Преимущества

Не требует предварительного кернения

Покрытие TIN препятствует быстрому нагреву при сверлении, что увеличивает ресурс на 15-20% по сравнению с аналогичным без покрытия

Сверло серии Эксперт создано для промышленного и индустриального применения: на производствах, предприятиях в интенсивном режиме эксплуатации

Сверло имеет один из высочайших показателей ресурса сверления и лучший показатель реза аналогичных сверл

Наиболее предпочтительными для использования являются сверлильные станки, автоматические линии обработки металла и станки с ЧПУ

Сверло по металлу Эксперт HSS-G M2 TIN №452 12.5 мм ПрофОснастка 30202132 предназначено для обработки металлов с твердостью 900-1100МРа (чугун, среднее- и высокоуглеродистые стали). Может ограниченно применяться для сверления нержавейки на минимальных скоростях и при обязательном использовании СОЖ. Ресурс использования на любых металлах увеличивается многократно при использовании СОЖ