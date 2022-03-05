Сверло по металлу Сибртех 72265, HSS, 6.5 мм, 1 штука

Преимущества

Изготовлено из стали марки Р4М4Х2

Оснастка имеет цилиндрический хвостовик

Работает в правом направлении

Угол заточки – 118 градусов

Твердость режущих кромок 62–65 HRc

Сверло по металлу СИБРТЕХ 72265 предназначено для выполнения сквозных и глухих отверстий в легированной и нелегированной стали, сером чугуне, металлокерамическом сплаве на основе железа, ковком чугуне, цветном металле