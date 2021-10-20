Бензиновый триммер Hitachi CG22EAS-NB
Арт. X186126524
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|4.4
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Мощность, л.с.
|0.86
- Бензокоса Hitachi CG22EAS-NB предназначена для кошения травы на небольших участках. Инструмент может работать как с триммерной головкой, так и с диском. Система NEW Pure Fire снижает уровень выхлопа на 50%. Бензокоса оснащена "велосипедной" рукояткой, которую можно регулировать для одинаково удобного пользования правой и левой рукой
Преимущества
- Система S-Start облегчает запуск
- Система NEW Pure Fire снижает уровень выхлопа до 50%, при этом расход топлива снижается до 70%
- Возможность отсоединения редуктора от двигателя - чтобы использовать двигатель как силовой агрегат
- Карбюратор walbro
- Малый вес