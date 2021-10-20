Бензиновый триммер Hitachi CG22EAS-NB

Преимущества

Система S-Start облегчает запуск

Система NEW Pure Fire снижает уровень выхлопа до 50%, при этом расход топлива снижается до 70%

Возможность отсоединения редуктора от двигателя - чтобы использовать двигатель как силовой агрегат

Карбюратор walbro

Малый вес

Бензокоса Hitachi CG22EAS-NB предназначена для кошения травы на небольших участках. Инструмент может работать как с триммерной головкой, так и с диском. Система NEW Pure Fire снижает уровень выхлопа на 50%. Бензокоса оснащена "велосипедной" рукояткой, которую можно регулировать для одинаково удобного пользования правой и левой рукой