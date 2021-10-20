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Бензиновый триммер Hitachi CG22EAS-NB
4.8
34
Найти аналог
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Hitachi CG22EAS-NB
    Арт. X186126524
    4.8
    34
    Бензиновый триммер Hitachi CG22EAS-NB
    Бензиновый триммер Hitachi CG22EAS-NB
    Бензиновый триммер Hitachi CG22EAS-NB
    Бензиновый триммер Hitachi CG22EAS-NB
      Бензиновый триммер Hitachi CG22EAS-NB
      Бензиновый триммер Hitachi CG22EAS-NB
      Бензиновый триммер Hitachi CG22EAS-NB
      Бензиновый триммер Hitachi CG22EAS-NB

      Бензиновый триммер Hitachi CG22EAS-NB

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X186126524
      4.8
      34

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		4.4
      Мощность, л.с.
      		0.86
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензокоса Hitachi CG22EAS-NB предназначена для кошения травы на небольших участках. Инструмент может работать как с триммерной головкой, так и с диском. Система NEW Pure Fire снижает уровень выхлопа на 50%. Бензокоса оснащена "велосипедной" рукояткой, которую можно регулировать для одинаково удобного пользования правой и левой рукой

        Преимущества

        • Система S-Start облегчает запуск
        • Система NEW Pure Fire снижает уровень выхлопа до 50%, при этом расход топлива снижается до 70%
        • Возможность отсоединения редуктора от двигателя - чтобы использовать двигатель как силовой агрегат
        • Карбюратор walbro
        • Малый вес