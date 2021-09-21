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Удлинитель для спирального сверла Зубр 2953-12-300
3.0
1
467 ₽
480 ₽
Удлинители для сверла
    Удлинитель для спирального сверла Зубр 2953-12-300
    Арт. X16975187120
    3.0
    1
    Удлинитель для спирального сверла Зубр 2953-12-300
    Удлинитель для спирального сверла Зубр 2953-12-300
      Удлинитель для спирального сверла Зубр 2953-12-300
      Удлинитель для спирального сверла Зубр 2953-12-300

      Удлинитель для спирального сверла Зубр 2953-12-300

      • -13 ₽
      467 ₽
      480 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16975187120
      3.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.37
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      • -13 ₽
      467 ₽
      480 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Удлинитель "МАСТЕР" Зубр 2953-12-300 используется в комплекте со спиральными сверлами Левиса для сверления глубоких отверстий, где работа только сверлом невозможна. Идеально подходит для работы с заготовками из древесины различных пород.

        Преимущества

        • Хвостовик шестигранной формы для удобной посадки, без проскальзывания
        • Посадка 1/2"