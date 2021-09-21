Удлинитель для спирального сверла Зубр 2953-12-300
Арт. X16975187120
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.37
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Количество предметов, шт
|1
- Удлинитель "МАСТЕР" Зубр 2953-12-300 используется в комплекте со спиральными сверлами Левиса для сверления глубоких отверстий, где работа только сверлом невозможна. Идеально подходит для работы с заготовками из древесины различных пород.
Преимущества
- Хвостовик шестигранной формы для удобной посадки, без проскальзывания
- Посадка 1/2"