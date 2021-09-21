Удлинитель для спирального сверла Зубр 2953-12-300

Преимущества

Хвостовик шестигранной формы для удобной посадки, без проскальзывания

Посадка 1/2"

Удлинитель "МАСТЕР" Зубр 2953-12-300 используется в комплекте со спиральными сверлами Левиса для сверления глубоких отверстий, где работа только сверлом невозможна. Идеально подходит для работы с заготовками из древесины различных пород.