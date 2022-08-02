Преимущества

Оптимальное число оборотов для работы с саморезами

10 ступеней регулировки крутящего момента

Двигатель Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли для обеспечения длительного срока службы

Полностью съемный упор глубины из двух частей для работы с визуальным контролем

Прочная втулка ограничения глубины вворачивания с передней частью из алюминия

Тонко регулируемая глубина вворачивания для различных материалов

Реверс

Система быстрой смены инструментальных насадок

Малошумная кулачковая муфта из прецизионного литья с дробеструйной обработкой для длительного срока службы

Электроника Vario (V) – управление числом оборотов в соответствии со свойствами материала

Прочный корпус редуктора из литого под давлением алюминия для оптимального отведения тепла и долговечности

Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя

Кровельно-стеновой шуруповерт Metabo DWSE 6.3 620001000 используется во время строительных работ, идеален для работы самосверлящими шурупами при кровельных работах и прочих при монтаже стальных конструкций. Фиксация кнопки включателя обеспечивает комфортную продолжительную работу. Корпус выполнен из алюминиевого литья под давлением, что увеличивает срок службы инструмента. Система воздушного охлаждения предотвращает перегрев внутренних органов инструмента