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Бензиновый триммер Bigmaster BT143
4.3
3
Найти аналог
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Bigmaster BT143
    Арт. Ю00000020650
    4.3
    3
    Бензиновый триммер Bigmaster BT143

      Бензиновый триммер Bigmaster BT143

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000020650
      4.3
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Bigmaster
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Режущий элемент
      		леска
      Вес, кг
      		7
      Мощность, л.с.
      		2.5
      Ширина скашивания леской, см
      		42
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Триммер Bigmaster BT143 – это агрегат фермерского класса, режущим элементом для которого выступает нож или леска. Обладает вместительным баком для топлива – 1,2 л. Высокая мощность 2,5 л. с. и частота вращения 8000 оборотов в минуту обеспечивают хорошую производительность.

        Преимущества

        • Удобный ремень с амортизатором равномерно распределит нагрузку на плечи оператора, что сделает работу комфортнее
        • В комплекте с бензокосой уже идет металлический трехлопастной нож. Благодаря этому получится сэкономить на аксессуарах
        • Бензиновые триммеры мощнее электрических, и их можно использовать в дождливую погоду
        • Агрегат оборудован 2-тактным двигателем, неприхотливым в обслуживании и надежным