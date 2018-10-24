Бензиновый триммер Bigmaster BT143
Арт. Ю00000020650
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Режущий элемент
|леска
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Вес, кг
|7
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Мощность, л.с.
|2.5
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Ширина скашивания леской, см
|42
- Триммер Bigmaster BT143 – это агрегат фермерского класса, режущим элементом для которого выступает нож или леска. Обладает вместительным баком для топлива – 1,2 л. Высокая мощность 2,5 л. с. и частота вращения 8000 оборотов в минуту обеспечивают хорошую производительность.
Преимущества
- Удобный ремень с амортизатором равномерно распределит нагрузку на плечи оператора, что сделает работу комфортнее
- В комплекте с бензокосой уже идет металлический трехлопастной нож. Благодаря этому получится сэкономить на аксессуарах
- Бензиновые триммеры мощнее электрических, и их можно использовать в дождливую погоду
- Агрегат оборудован 2-тактным двигателем, неприхотливым в обслуживании и надежным