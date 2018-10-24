Бензиновый триммер Bigmaster BT143

Преимущества

Триммер Bigmaster BT143 – это агрегат фермерского класса, режущим элементом для которого выступает нож или леска. Обладает вместительным баком для топлива – 1,2 л. Высокая мощность 2,5 л. с. и частота вращения 8000 оборотов в минуту обеспечивают хорошую производительность.