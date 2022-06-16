Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Отрезной прямой диск по металлу Bosch Inox 2.608.603.405 (150x1.6 мм)
4.5
2
160 ₽
Отрезные круги по металлу
    Отрезной прямой диск по металлу Bosch Inox 2.608.603.405 (150x1.6 мм)
    Арт. О00000010172
    4.5
    2
    Отрезной прямой диск по металлу Bosch Inox 2.608.603.405 (150x1.6 мм)
    Отрезной прямой диск по металлу Bosch Inox 2.608.603.405 (150x1.6 мм)
    Отрезной прямой диск по металлу Bosch Inox 2.608.603.405 (150x1.6 мм)
      Отрезной прямой диск по металлу Bosch Inox 2.608.603.405 (150x1.6 мм)
      Отрезной прямой диск по металлу Bosch Inox 2.608.603.405 (150x1.6 мм)
      Отрезной прямой диск по металлу Bosch Inox 2.608.603.405 (150x1.6 мм)

      Отрезной прямой диск по металлу Bosch Inox 2.608.603.405 (150x1.6 мм)

      160 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000010172
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Словения
      Родина бренда
      		Германия
      Тип оборудования
      		отрезной круг
      Назначение по материалу
      		металл
      Все характеристики
      160 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отрезной диск Expert for Inox гарантирует мощную резку и максимальную безопасность.

        Преимущества

        • Диск из сверхтвердого оксида алюминия высшего качества с наполнителями и добавками для снижения нагрева при резке
        • Отсутствуют железистые, сернистые и хлористые наполнители
        • С посадочным отверстием 22,23 мм для угловых шлифовальных машин со стандартной стопорной гайкой