Отрезной прямой диск по металлу Bosch Inox 2.608.603.405 (150x1.6 мм)
Арт. О00000010172
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Словения
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Родина бренда
|Германия
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Тип оборудования
|отрезной круг
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Назначение по материалу
|металл
- Отрезной диск Expert for Inox гарантирует мощную резку и максимальную безопасность.
Преимущества
- Диск из сверхтвердого оксида алюминия высшего качества с наполнителями и добавками для снижения нагрева при резке
- Отсутствуют железистые, сернистые и хлористые наполнители
- С посадочным отверстием 22,23 мм для угловых шлифовальных машин со стандартной стопорной гайкой