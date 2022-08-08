Преимущества

Подходит для любых сложных пильных работ

Возможность подключения пылесоса - для сохранения чистоты рабочего места

Пильный диск на правой стороне

Встроенная подсветка - для работы при плохом освещении

2 аккумулятора - для продолжительных работ

Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда

Кейс - для удобства хранения и транспортировки

Аккумуляторная дисковая пила Bosch GKS 18V-57 G 0.601.6A2.100 предназначена для осуществления пропилов в заготовках из древесины. Она снабжена мощным двигателем, что обеспечивает высокую производительность. Для удобного и точного ведения инструмента по обрабатываемой поверхности, он оснащен опорной подошвой и параллельным упором. Пильный диск прикрыт плотноприлегающим кожухом, что обеспечивает необходимый уровень безопасности рабочего процесса. Аккумуляторы Li-lon можно заряжать вне зависимости от степени заряженности, без повреждения элементов.