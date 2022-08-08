Аккумуляторная дисковая пила Bosch GKS 18V-57 G 0.601.6A2.100
Арт. Ю00000029473
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Количество аккумуляторов в комплекте
|2
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Напряжение аккумулятора, В
|18
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- Аккумуляторная дисковая пила Bosch GKS 18V-57 G 0.601.6A2.100 предназначена для осуществления пропилов в заготовках из древесины. Она снабжена мощным двигателем, что обеспечивает высокую производительность. Для удобного и точного ведения инструмента по обрабатываемой поверхности, он оснащен опорной подошвой и параллельным упором. Пильный диск прикрыт плотноприлегающим кожухом, что обеспечивает необходимый уровень безопасности рабочего процесса. Аккумуляторы Li-lon можно заряжать вне зависимости от степени заряженности, без повреждения элементов.
Преимущества
- Подходит для любых сложных пильных работ
- Возможность подключения пылесоса - для сохранения чистоты рабочего места
- Пильный диск на правой стороне
- Встроенная подсветка - для работы при плохом освещении
- 2 аккумулятора - для продолжительных работ
- Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки