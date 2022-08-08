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Аккумуляторная дисковая пила Bosch GKS 18V-57 G 0.601.6A2.100
5.0
1
44 990 ₽
63 030 ₽
Аккумуляторные циркулярные пилы
    Аккумуляторная дисковая пила Bosch GKS 18V-57 G 0.601.6A2.100
    Арт. Ю00000029473
    5.0
    1
    Аккумуляторная дисковая пила Bosch GKS 18V-57 G 0.601.6A2.100
    Аккумуляторная дисковая пила Bosch GKS 18V-57 G 0.601.6A2.100
    Аккумуляторная дисковая пила Bosch GKS 18V-57 G 0.601.6A2.100
    Аккумуляторная дисковая пила Bosch GKS 18V-57 G 0.601.6A2.100
    Аккумуляторная дисковая пила Bosch GKS 18V-57 G 0.601.6A2.100
      Аккумуляторная дисковая пила Bosch GKS 18V-57 G 0.601.6A2.100
      Аккумуляторная дисковая пила Bosch GKS 18V-57 G 0.601.6A2.100
      Аккумуляторная дисковая пила Bosch GKS 18V-57 G 0.601.6A2.100
      Аккумуляторная дисковая пила Bosch GKS 18V-57 G 0.601.6A2.100
      Аккумуляторная дисковая пила Bosch GKS 18V-57 G 0.601.6A2.100

      Аккумуляторная дисковая пила Bosch GKS 18V-57 G 0.601.6A2.100

      • -18 040 ₽
      44 990 ₽
      63 030 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000029473
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Количество аккумуляторов в комплекте
      		2
      Напряжение аккумулятора, В
      		18
      Все характеристики

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      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторная дисковая пила Bosch GKS 18V-57 G 0.601.6A2.100 предназначена для осуществления пропилов в заготовках из древесины. Она снабжена мощным двигателем, что обеспечивает высокую производительность. Для удобного и точного ведения инструмента по обрабатываемой поверхности, он оснащен опорной подошвой и параллельным упором. Пильный диск прикрыт плотноприлегающим кожухом, что обеспечивает необходимый уровень безопасности рабочего процесса. Аккумуляторы Li-lon можно заряжать вне зависимости от степени заряженности, без повреждения элементов.

        Преимущества

        • Подходит для любых сложных пильных работ
        • Возможность подключения пылесоса - для сохранения чистоты рабочего места
        • Пильный диск на правой стороне
        • Встроенная подсветка - для работы при плохом освещении
        • 2 аккумулятора - для продолжительных работ
        • Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
        • Кейс - для удобства хранения и транспортировки