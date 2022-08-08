Аккумуляторная циркулярная пила Bosch GKS 12V-26 06016A1001

Преимущества

Возможность работать одной рукой

Быстрая резка

Подходит для направляющих шин и пылесосов Bosch

Наличие подсветки

Система EMP (Electronic Motor Protection - для увеличения срока службы двигателя

Оптимально подходит для коротких пропилов

Электронная защита ячеек аккумулятора (ECP) - для долгого срока службы

Посадочный диаметр диска: 15 мм

Подходит для аккумуляторов ёмкостью 2 А*ч и 4 А*ч

Шкала глубины пропила

Угол наклона: 45 градусов

Аккумуляторная циркулярная пила Bosch GKS 12V Solo 0.601.6A1.001 используется плотниками, столярами, укладчиками напольных покрытий и т.д. Инструмент прекрасно подходит для коротких пропилов. Диаметр диска составляет 85 мм. Данная модель поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства. Она может работать с Li-lon аккумуляторами ёмкостью 2 и 4 А*ч.