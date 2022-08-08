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Аккумуляторная циркулярная пила Bosch GKS 12V-26 06016A1001
5.0
1
14 050 ₽
Аккумуляторные циркулярные пилы
    Аккумуляторная циркулярная пила Bosch GKS 12V-26 06016A1001
    Арт. О00000034288
    5.0
    1
    Аккумуляторная циркулярная пила Bosch GKS 12V-26 06016A1001

      Аккумуляторная циркулярная пила Bosch GKS 12V-26 06016A1001

      14 050 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 9 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 12 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 9 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034288
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Количество аккумуляторов в комплекте
      		нет
      Напряжение аккумулятора, В
      		12
      Все характеристики

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      14 050 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 9 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 12 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 9 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторная циркулярная пила Bosch GKS 12V Solo 0.601.6A1.001 используется плотниками, столярами, укладчиками напольных покрытий и т.д. Инструмент прекрасно подходит для коротких пропилов. Диаметр диска составляет 85 мм. Данная модель поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства. Она может работать с Li-lon аккумуляторами ёмкостью 2 и 4 А*ч.

        Преимущества

        • Возможность работать одной рукой
        • Быстрая резка
        • Подходит для направляющих шин и пылесосов Bosch
        • Наличие подсветки
        • Система EMP (Electronic Motor Protection - для увеличения срока службы двигателя
        • Оптимально подходит для коротких пропилов
        • Электронная защита ячеек аккумулятора (ECP) - для долгого срока службы
        • Посадочный диаметр диска: 15 мм
        • Подходит для аккумуляторов ёмкостью 2 А*ч и 4 А*ч
        • Шкала глубины пропила
        • Угол наклона: 45 градусов
        Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства!