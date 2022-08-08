Аккумуляторная циркулярная пила Bosch GKS 12V-26 06016A1001
Арт. О00000034288
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Количество аккумуляторов в комплекте
|нет
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Напряжение аккумулятора, В
|12
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- Аккумуляторная циркулярная пила Bosch GKS 12V Solo 0.601.6A1.001 используется плотниками, столярами, укладчиками напольных покрытий и т.д. Инструмент прекрасно подходит для коротких пропилов. Диаметр диска составляет 85 мм. Данная модель поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства. Она может работать с Li-lon аккумуляторами ёмкостью 2 и 4 А*ч.
Преимущества
- Возможность работать одной рукой
- Быстрая резка
- Подходит для направляющих шин и пылесосов Bosch
- Наличие подсветки
- Система EMP (Electronic Motor Protection - для увеличения срока службы двигателя
- Оптимально подходит для коротких пропилов
- Электронная защита ячеек аккумулятора (ECP) - для долгого срока службы
- Посадочный диаметр диска: 15 мм
- Подходит для аккумуляторов ёмкостью 2 А*ч и 4 А*ч
- Шкала глубины пропила
- Угол наклона: 45 градусов