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Аккумуляторная циркулярная дисковая пила Crown CT25002-165HX, 165 мм, 20 В, без Б и ЗУ
Арт. О00000031131
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Аккумуляторная циркулярная дисковая пила Crown CT25002-165HX, 165 мм, 20 В, без Б и ЗУ
Арт. О00000031131
Характеристики
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Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Китай
|
Количество аккумуляторов в комплекте
|нет
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Напряжение аккумулятора, В
|20
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- Аккумуляторная дисковая пила CROWN CT25002165HX обеспечивает качественное пиление древесных материалов под углами 90 и 45 градусов для работы в труднодоступных местах. Модель оснащена патрубком для сохранения чистоты на рабочем месте. Модель поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства, что является отличным выбором для тех, у кого уже имеется аккумуляторный инструмент CROWN.
Преимущества
- Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
- Защитный кожух для безопасности оператора
- Патрубок для удаления пыли гарантирует чистоту рабочего места
- Удобная дополнительная рукоять для надежного захвата
- Металлический корпус CROWN CT25002165HX для долгого срока службы
- Подсветка рабочей зоны упрощает ведение работы в условиях недостаточной освещенности