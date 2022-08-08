Аккумуляторная циркулярная дисковая пила Crown CT25002-165HX, 165 мм, 20 В, без Б и ЗУ

Преимущества

Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания

Защитный кожух для безопасности оператора

Патрубок для удаления пыли гарантирует чистоту рабочего места

Удобная дополнительная рукоять для надежного захвата

Металлический корпус CROWN CT25002165HX для долгого срока службы

Подсветка рабочей зоны упрощает ведение работы в условиях недостаточной освещенности

Аккумуляторная дисковая пила CROWN CT25002165HX обеспечивает качественное пиление древесных материалов под углами 90 и 45 градусов для работы в труднодоступных местах. Модель оснащена патрубком для сохранения чистоты на рабочем месте. Модель поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства, что является отличным выбором для тех, у кого уже имеется аккумуляторный инструмент CROWN.