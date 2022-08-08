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Аккумуляторная циркулярная дисковая пила Crown CT25002-165HX, 165 мм, 20 В, без Б и ЗУ
5.0
1
12 990 ₽
Аккумуляторные циркулярные пилы
  • Персональная скидка
Аккумуляторная циркулярная дисковая пила Crown CT25002-165HX, 165 мм, 20 В, без Б и ЗУ
Арт. О00000031131
5.0
1
Аккумуляторная циркулярная дисковая пила Crown CT25002-165HX, 165 мм, 20 В, без Б и ЗУ
  • Персональная скидка

Аккумуляторная циркулярная дисковая пила Crown CT25002-165HX, 165 мм, 20 В, без Б и ЗУ

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12 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 8 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
Арт. О00000031131
5.0
1

Характеристики

Производитель
Crown
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Напряжение аккумулятора, В
20
Все характеристики

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Дарим скидки за
вход в личный кабинет
12 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 8 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Аккумуляторная дисковая пила CROWN CT25002165HX обеспечивает качественное пиление древесных материалов под углами 90 и 45 градусов для работы в труднодоступных местах. Модель оснащена патрубком для сохранения чистоты на рабочем месте. Модель поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства, что является отличным выбором для тех, у кого уже имеется аккумуляторный инструмент CROWN.

    Преимущества

    • Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
    • Защитный кожух для безопасности оператора
    • Патрубок для удаления пыли гарантирует чистоту рабочего места
    • Удобная дополнительная рукоять для надежного захвата
    • Металлический корпус CROWN CT25002165HX для долгого срока службы
    • Подсветка рабочей зоны упрощает ведение работы в условиях недостаточной освещенности
    Поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства!