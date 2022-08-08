Преимущества

Встроенная светодиодная подсветка - для работы при плохом освещении

Держатель SDS - для простой смены пильных полотен

Встроенная система контроля вибрации с противовесом - для комфортной работы

Компактная конструкция - для удобства работы в труднодоступных местах и над головой

До 100 пропилов на одной зарядке аккумулятора

Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, саморазряда

3 пильных полотна в комплекте

2 аккумулятора - для продолжительных работ

Кейс - для удобства хранения и транспортировки

Аккумуляторная сабельная пила Bosch GSA 18 V-LI C 0.601.6A5.002 является универсальным инструментом для резки различных материалов, таких как дерево, металл. Светодиодная подсветка обеспечивает оптимальный обзор заготовки при пилении. Вентиляционные отверстия оптимально распределяют поток холодного воздуха, увеличивая время ее работы. В комплект входят 3 пильных полотна, что позволяет незамедлительно приступать к работе