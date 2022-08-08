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Аккумуляторная сабельная пила Bosch GSA 18 V-LI C 0.601.6A5.002
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные сабельные пилы
    Аккумуляторная сабельная пила Bosch GSA 18 V-LI C 0.601.6A5.002
    Арт. О00000005907
    5.0
    1
    Аккумуляторная сабельная пила Bosch GSA 18 V-LI C 0.601.6A5.002
    Аккумуляторная сабельная пила Bosch GSA 18 V-LI C 0.601.6A5.002
    Аккумуляторная сабельная пила Bosch GSA 18 V-LI C 0.601.6A5.002
      Аккумуляторная сабельная пила Bosch GSA 18 V-LI C 0.601.6A5.002
      Аккумуляторная сабельная пила Bosch GSA 18 V-LI C 0.601.6A5.002
      Аккумуляторная сабельная пила Bosch GSA 18 V-LI C 0.601.6A5.002

      Аккумуляторная сабельная пила Bosch GSA 18 V-LI C 0.601.6A5.002

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000005907
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Емкость аккумулятора, Ач
      		4
      Тип аккумулятора
      		Li-lon
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная сабельная пила Bosch GSA 18 V-LI C 0.601.6A5.002 является универсальным инструментом для резки различных материалов, таких как дерево, металл. Светодиодная подсветка обеспечивает оптимальный обзор заготовки при пилении. Вентиляционные отверстия оптимально распределяют поток холодного воздуха, увеличивая время ее работы. В комплект входят 3 пильных полотна, что позволяет незамедлительно приступать к работе

        Преимущества

        • Встроенная светодиодная подсветка - для работы при плохом освещении
        • Держатель SDS - для простой смены пильных полотен
        • Встроенная система контроля вибрации с противовесом - для комфортной работы
        • Компактная конструкция - для удобства работы в труднодоступных местах и над головой
        • До 100 пропилов на одной зарядке аккумулятора
        • Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, саморазряда
        • 3 пильных полотна в комплекте
        • 2 аккумулятора - для продолжительных работ
        • Кейс - для удобства хранения и транспортировки