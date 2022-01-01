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BOSCH Отрезной круг 125*1,0мм MULTICONSTRUCT 2.608.602.385
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Отрезные круги по металлу
    BOSCH Отрезной круг 125*1,0мм MULTICONSTRUCT 2.608.602.385
    Арт. X131725139

      BOSCH Отрезной круг 125*1,0мм MULTICONSTRUCT 2.608.602.385

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131725139

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Тип оборудования
      		отрезной круг
      Диаметр, мм
      		125
      Толщина, мм
      		1
      Посадочный диаметр, мм
      		22.2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Отрезной круг Bosch 2608602385 предназначен для ручных угловых шлифмашин. Круг Rapido MultiConstruction используется для реза металла, нержавеющей стали, цветных металлов, камня, керамической плитки, мрамора и пластмасс. Т.е. им можно резать практически все, не производя замену круга. Пропилы такой оснасткой выполняются быстро и чисто, а также без шума и пыли