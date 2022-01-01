BOSCH Отрезной круг 125*1,0мм MULTICONSTRUCT 2.608.602.385

Отрезной круг Bosch 2608602385 предназначен для ручных угловых шлифмашин. Круг Rapido MultiConstruction используется для реза металла, нержавеющей стали, цветных металлов, камня, керамической плитки, мрамора и пластмасс. Т.е. им можно резать практически все, не производя замену круга. Пропилы такой оснасткой выполняются быстро и чисто, а также без шума и пыли