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Вогнутый отрезной круг Bosch X-Lock 2.608.619.257 (125x2.5 мм)
5.0
2
Найти аналог
Отрезные круги по металлу
    Вогнутый отрезной круг Bosch X-Lock 2.608.619.257 (125x2.5 мм)
    Арт. О00000010350
    5.0
    2
    Вогнутый отрезной круг Bosch X-Lock 2.608.619.257 (125x2.5 мм)
    Вогнутый отрезной круг Bosch X-Lock 2.608.619.257 (125x2.5 мм)
      Вогнутый отрезной круг Bosch X-Lock 2.608.619.257 (125x2.5 мм)
      Вогнутый отрезной круг Bosch X-Lock 2.608.619.257 (125x2.5 мм)

      Вогнутый отрезной круг Bosch X-Lock 2.608.619.257 (125x2.5 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000010350
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Словения
      Родина бренда
      		Германия
      Тип оборудования
      		отрезной круг
      Назначение по материалу
      		металл
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Диск отрезной Expert for Metal X-LOCK Bosch 2608619257 предназначен для угловых шлифовальных машин как с системой крепления X-LOCK, так и для обычного типа крепления. Система крепления X-LOCK обеспечивает быструю и легкую замену оснастки без дополнительных инструментов. Применяется для реза по металлу.

        Преимущества

        • Диск изготовлен из оксида алюминия со связкой из фенольной смолы
        • Высокоточная стекловолоконная сетка диска обеспечивает высокую устойчивость, прочность и безопасность при резке
        • Диск соответствует самым высоким требованиям безопасности EN 12413, FEPA и oSa