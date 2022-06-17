Вогнутый отрезной круг Bosch X-Lock 2.608.619.257 (125x2.5 мм)

Преимущества

Диск изготовлен из оксида алюминия со связкой из фенольной смолы

Высокоточная стекловолоконная сетка диска обеспечивает высокую устойчивость, прочность и безопасность при резке

Диск соответствует самым высоким требованиям безопасности EN 12413, FEPA и oSa

Диск отрезной Expert for Metal X-LOCK Bosch 2608619257 предназначен для угловых шлифовальных машин как с системой крепления X-LOCK, так и для обычного типа крепления. Система крепления X-LOCK обеспечивает быструю и легкую замену оснастки без дополнительных инструментов. Применяется для реза по металлу.