Вогнутый отрезной круг Bosch X-Lock 2.608.619.257 (125x2.5 мм)
Арт. О00000010350
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Словения
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Родина бренда
|Германия
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Тип оборудования
|отрезной круг
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Назначение по материалу
|металл
- Диск отрезной Expert for Metal X-LOCK Bosch 2608619257 предназначен для угловых шлифовальных машин как с системой крепления X-LOCK, так и для обычного типа крепления. Система крепления X-LOCK обеспечивает быструю и легкую замену оснастки без дополнительных инструментов. Применяется для реза по металлу.
Преимущества
- Диск изготовлен из оксида алюминия со связкой из фенольной смолы
- Высокоточная стекловолоконная сетка диска обеспечивает высокую устойчивость, прочность и безопасность при резке
- Диск соответствует самым высоким требованиям безопасности EN 12413, FEPA и oSa