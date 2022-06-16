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Бур Вихрь 73/10/7/7 SDS-Plus, 10x210/150 мм
5.0
2
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Буры SDS-Plus
    Бур Вихрь 73/10/7/7 SDS-Plus, 10x210/150 мм
    Арт. О00000013433
    5.0
    2
    Бур Вихрь 73/10/7/7 SDS-Plus, 10x210/150 мм
    Бур Вихрь 73/10/7/7 SDS-Plus, 10x210/150 мм
    Бур Вихрь 73/10/7/7 SDS-Plus, 10x210/150 мм
      Бур Вихрь 73/10/7/7 SDS-Plus, 10x210/150 мм
      Бур Вихрь 73/10/7/7 SDS-Plus, 10x210/150 мм
      Бур Вихрь 73/10/7/7 SDS-Plus, 10x210/150 мм

      Бур Вихрь 73/10/7/7 SDS-Plus, 10x210/150 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013433
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		210x10
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бур Вихрь 73/10/7/7 предназначен для ударно-вращательного сверления отверстий в бетоне, кирпичной кладке, природном и искусственном камне. Для работы с перфораторами SDS-Plus.

        Преимущества 

        • Изготовлен из конструкционной легированной стали 45Х
        • Твердосплавная пластина изготовлена из сплава ВК8
        • Угол заточки наконечника – 130 градусов