Бур Вихрь 73/10/7/7 SDS-Plus, 10x210/150 мм
Арт. О00000013433
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|210x10
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Количество предметов, шт
|1
- Бур Вихрь 73/10/7/7 предназначен для ударно-вращательного сверления отверстий в бетоне, кирпичной кладке, природном и искусственном камне. Для работы с перфораторами SDS-Plus.
Преимущества
- Изготовлен из конструкционной легированной стали 45Х
- Твердосплавная пластина изготовлена из сплава ВК8
- Угол заточки наконечника – 130 градусов