Бур по бетону Вихрь 6x110x50 мм, SDS-Plus
Арт. О00000012896
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Габариты, мм
|110x6
|
Количество предметов, шт
|1
- Бур Вихрь 73/10/7/1 предназначен для ударно-вращательного сверления отверстий в бетоне, кирпичной кладке, природном и искусственном камне. Для работы с перфораторами SDS-Plus.
Преимущества
- Изготовлен из конструкционной легированной стали 45Х
- Твердосплавная пластина изготовлена из сплава ВК8
- Угол заточки наконечника – 130 градусов