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Генератор инверторный Denzel GT-2500iF
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Генератор инверторный Denzel GT-2500iF
    Арт. О00000032999
    Генератор инверторный Denzel GT-2500iF
    Генератор инверторный Denzel GT-2500iF
    Генератор инверторный Denzel GT-2500iF
    Генератор инверторный Denzel GT-2500iF
    Генератор инверторный Denzel GT-2500iF
    Генератор инверторный Denzel GT-2500iF
    Генератор инверторный Denzel GT-2500iF
    Генератор инверторный Denzel GT-2500iF
    Генератор инверторный Denzel GT-2500iF
    Генератор инверторный Denzel GT-2500iF
    Генератор инверторный Denzel GT-2500iF
    Генератор инверторный Denzel GT-2500iF
      Генератор инверторный Denzel GT-2500iF
      Генератор инверторный Denzel GT-2500iF
      Генератор инверторный Denzel GT-2500iF
      Генератор инверторный Denzel GT-2500iF
      Генератор инверторный Denzel GT-2500iF
      Генератор инверторный Denzel GT-2500iF
      Генератор инверторный Denzel GT-2500iF
      Генератор инверторный Denzel GT-2500iF
      Генератор инверторный Denzel GT-2500iF
      Генератор инверторный Denzel GT-2500iF
      Генератор инверторный Denzel GT-2500iF
      Генератор инверторный Denzel GT-2500iF

      Генератор инверторный Denzel GT-2500iF

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000032999

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Стартер
      		ручной
      Расход топлива, л/ч
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Легкий, компактный и экономичный инверторный генератор Denzel GT-2500iF для дачи, мастерской и выезда на природу. Главное его преимущество - это высокое качество тока, поэтому он часто используется для чувствительной электроники и приборов, восприимчивых к перепадам напряжения. Экономичный двигатель позволяет работать до 5 часов без дозаправки. Встроенная защита от запуска с низким уровнем масла, замыкания и перегрузки гарантирует долгий срок службы генератора и надежность. Не требует сложного технического обслуживания, необходимо лишь своевременно менять масло в картере

        Преимущества

        • Легко контролировать уровень топлива с помощью индикатора
        • Оптимизированная антивибрационная система
        • Функциональная панель управления оснащена защитой розеток от влаги и пыли и индикаторами информирующими о неполадках в работе
        • Усиленная конструкция рамы защищает рабочие элементы от повреждения
        • Значительно повышает качество работы и долговечность двигателя: высокая точность обработки деталей; чугунная гильза цилиндра; полностью стальные коленвал и распредвал, закаленные токами высокой частоты; медная обмотка альтернатора