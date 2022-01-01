Генератор инверторный Denzel GT-2500iF

Преимущества

Легко контролировать уровень топлива с помощью индикатора

Оптимизированная антивибрационная система

Функциональная панель управления оснащена защитой розеток от влаги и пыли и индикаторами информирующими о неполадках в работе

Усиленная конструкция рамы защищает рабочие элементы от повреждения

Значительно повышает качество работы и долговечность двигателя: высокая точность обработки деталей; чугунная гильза цилиндра; полностью стальные коленвал и распредвал, закаленные токами высокой частоты; медная обмотка альтернатора

Легкий, компактный и экономичный инверторный генератор Denzel GT-2500iF для дачи, мастерской и выезда на природу. Главное его преимущество - это высокое качество тока, поэтому он часто используется для чувствительной электроники и приборов, восприимчивых к перепадам напряжения. Экономичный двигатель позволяет работать до 5 часов без дозаправки. Встроенная защита от запуска с низким уровнем масла, замыкания и перегрузки гарантирует долгий срок службы генератора и надежность. Не требует сложного технического обслуживания, необходимо лишь своевременно менять масло в картере