Отрезной круг по чугуну Pureva 407633 (230x2,5x22 мм)
Арт. Х1506149
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Финляндия
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Родина бренда
|Финляндия
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Тип оборудования
|отрезной круг
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Назначение по материалу
|чугун
- Отрезной абразивный диск 407633 Pureva подходит для различных работ по чугуну. Специальный абразивный материал диска гарантирует высокую износостойкость и производительность. Диск подходит как для профессионалов, так и для начинающих благодаря высокой скорости обработки.
Преимущества
- Преимущество таких дисков в специальном наполнителе, который исключает засорение абразивной пылью и частицами материала обработки, а значит обеспечивает долгую работу без чистки диска
- Небольшая толщина диска гарантирует точный и качественный рез