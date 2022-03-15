Преимущества

Двойная защитная изоляция

Минимальное количество искр, заусенцев и прожига материала при резке

Работа от стандартной электросети

Быстрая и безопасная замена пильного диска, благодаря блокировке вала

Прочная опорная площадка для точного реза

Удобная дополнительная рукоятка - для работы обеими руками

Циркулярная пила Makita 4131 предназначена для точного и ровного распиливания заготовок из углеродистой стали. Позволяет распиливать металлические трубы, металлические листы с толщиной стенки до 6 мм. Мощный двигатель позволяет производить быстрые и качественные резы с минимальным количеством прожига материала. Комплектуется специальным диском из металла и керамики.