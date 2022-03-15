Циркулярная пила Makita 4131
Арт. Х1271571
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Напряжение сети, В
|220
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Длина кабеля, м
|2.5
- Циркулярная пила Makita 4131 предназначена для точного и ровного распиливания заготовок из углеродистой стали. Позволяет распиливать металлические трубы, металлические листы с толщиной стенки до 6 мм. Мощный двигатель позволяет производить быстрые и качественные резы с минимальным количеством прожига материала. Комплектуется специальным диском из металла и керамики.
Преимущества
- Двойная защитная изоляция
- Минимальное количество искр, заусенцев и прожига материала при резке
- Работа от стандартной электросети
- Быстрая и безопасная замена пильного диска, благодаря блокировке вала
- Прочная опорная площадка для точного реза
- Удобная дополнительная рукоятка - для работы обеими руками