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Циркулярная пила Makita 4131
5.0
2
37 300 ₽
48 870 ₽
Сетевые циркулярные пилы
    Циркулярная пила Makita 4131
    Арт. Х1271571
    5.0
    2
    Циркулярная пила Makita 4131
    Циркулярная пила Makita 4131
    Циркулярная пила Makita 4131
    Циркулярная пила Makita 4131
    Циркулярная пила Makita 4131
    Циркулярная пила Makita 4131
    Циркулярная пила Makita 4131
    Циркулярная пила Makita 4131
    Циркулярная пила Makita 4131
      Циркулярная пила Makita 4131
      Циркулярная пила Makita 4131
      Циркулярная пила Makita 4131
      Циркулярная пила Makita 4131
      Циркулярная пила Makita 4131
      Циркулярная пила Makita 4131
      Циркулярная пила Makita 4131
      Циркулярная пила Makita 4131
      Циркулярная пила Makita 4131

      Циркулярная пила Makita 4131

      • -11 570 ₽
      37 300 ₽
      48 870 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1271571
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Напряжение сети, В
      		220
      Длина кабеля, м
      		2.5
      Все характеристики
      • -11 570 ₽
      37 300 ₽
      48 870 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Циркулярная пила Makita 4131 предназначена для точного и ровного распиливания заготовок из углеродистой стали. Позволяет распиливать металлические трубы, металлические листы с толщиной стенки до 6 мм. Мощный двигатель позволяет производить быстрые и качественные резы с минимальным количеством прожига материала. Комплектуется специальным диском из металла и керамики.

        Преимущества

        • Двойная защитная изоляция
        • Минимальное количество искр, заусенцев и прожига материала при резке
        • Работа от стандартной электросети
        • Быстрая и безопасная замена пильного диска, благодаря блокировке вала
        • Прочная опорная площадка для точного реза
        • Удобная дополнительная рукоятка - для работы обеими руками