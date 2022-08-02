Аккумуляторная дрель-шуруповерт Фиолент ДША1-10-РЭ3-12 В
Арт. X1048041302548
Характеристики
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Производитель
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Напряжение аккумулятора, В
|12
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Емкость аккумулятора, А/ч
|1.3
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Тип двигателя
|щеточный
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Наличие удара
|Нет
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Наличие реверса
|Да
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Наличие подсветки
|Да
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Тип патрона
|быстрозажимной
- Аккумуляторная дрель-шуруповёрт Фиолент ДША1-10-РЭ3-12 имеет двухскоростной редуктор. Встроенная подсветка - для работы при плохом освещении или в темное время суток. С помощью специальной муфты можно выставить необходимое значение крутящего момента под конкретные рабочие нужды. Модель поставляется в кейсе, в котором её удобно хранить и транспортировать
Преимущества
- Реверс
- Магнитная площадка под биты
- Имеется ремешок на руку
- Вентиляционные отверстия
- Плавная регулировка скорости
- Подсветка рабочей зоны
- Блокировка включения
- Ni-Cd аккумуляторы выдерживают низкие температуры
- Инструмент поставляется в кейсе - для удобства хранения и транспортировки