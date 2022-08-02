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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Фиолент ДША1-10-РЭ3-12 В
5.0
1
Найти аналог
Дрели-шуруповерты аккумуляторные
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Фиолент ДША1-10-РЭ3-12 В
    Арт. X1048041302548
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Фиолент ДША1-10-РЭ3-12 В
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Фиолент ДША1-10-РЭ3-12 В
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Фиолент ДША1-10-РЭ3-12 В
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Фиолент ДША1-10-РЭ3-12 В
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Фиолент ДША1-10-РЭ3-12 В
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Фиолент ДША1-10-РЭ3-12 В
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Фиолент ДША1-10-РЭ3-12 В
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Фиолент ДША1-10-РЭ3-12 В
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Фиолент ДША1-10-РЭ3-12 В
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Фиолент ДША1-10-РЭ3-12 В
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Фиолент ДША1-10-РЭ3-12 В
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Фиолент ДША1-10-РЭ3-12 В
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Фиолент ДША1-10-РЭ3-12 В
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Фиолент ДША1-10-РЭ3-12 В

    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Фиолент ДША1-10-РЭ3-12 В

    Найти аналог
    Нет в наличии
    3 года гарантии
    Арт. X1048041302548
    5.0
    1

    Характеристики

    Производитель
    		Фиолент
    Напряжение аккумулятора, В
    		12
    Емкость аккумулятора, А/ч
    		1.3
    Тип двигателя
    		щеточный
    Наличие удара
    		Нет
    Наличие реверса
    		Да
    Наличие подсветки
    		Да
    Тип патрона
    		быстрозажимной
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    3 года гарантии
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
    • Аккумуляторная дрель-шуруповёрт Фиолент ДША1-10-РЭ3-12 имеет двухскоростной редуктор. Встроенная подсветка - для работы при плохом освещении или в темное время суток. С помощью специальной муфты можно выставить необходимое значение крутящего момента под конкретные рабочие нужды. Модель поставляется в кейсе, в котором её удобно хранить и транспортировать

      Преимущества

      • Реверс
      • Магнитная площадка под биты
      • Имеется ремешок на руку
      • Вентиляционные отверстия
      • Плавная регулировка скорости
      • Подсветка рабочей зоны
      • Блокировка включения
      • Ni-Cd аккумуляторы выдерживают низкие температуры
      • Инструмент поставляется в кейсе - для удобства хранения и транспортировки