Аккумуляторная дрель-шуруповерт Фиолент ДША1-10-РЭ3-12 В

Преимущества

Реверс

Магнитная площадка под биты

Имеется ремешок на руку

Вентиляционные отверстия

Плавная регулировка скорости

Подсветка рабочей зоны

Блокировка включения

Ni-Cd аккумуляторы выдерживают низкие температуры

Инструмент поставляется в кейсе - для удобства хранения и транспортировки

Аккумуляторная дрель-шуруповёрт Фиолент ДША1-10-РЭ3-12 имеет двухскоростной редуктор. Встроенная подсветка - для работы при плохом освещении или в темное время суток. С помощью специальной муфты можно выставить необходимое значение крутящего момента под конкретные рабочие нужды. Модель поставляется в кейсе, в котором её удобно хранить и транспортировать