Преимущества

Прочный пластиковый корпус выдерживает механические и термические воздействия

Удобная рукоятка имеет рельефную поверхность, что предотвращает скольжение руки пользователя при работе

Функция реверс предусмотрена для быстрого извлечения заклинившего сверла

Безударная дрель PRORAB 2002 А - это сетевой электрический инструмент для бытового использования. Она предназначена для сверления различных отверстий в твердых материалах, таких как, металл, дерево. Данная модель оснащена быстрозажимным патроном для простой и быстрой смены оснастки. Корпус изготовлен из прочного пластика с вентиляционными отверстиями для охлаждения от перегрева. Дрель удобно лежит в руке и не утомляет при длительном использовании.