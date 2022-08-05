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Дрель Prorab 2002A, 400 Вт
5.0
1
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель Prorab 2002A, 400 Вт
    Арт. 77777Х106165
    5.0
    1
    Дрель Prorab 2002A, 400 Вт
    Дрель Prorab 2002A, 400 Вт
    Дрель Prorab 2002A, 400 Вт
      Дрель Prorab 2002A, 400 Вт
      Дрель Prorab 2002A, 400 Вт
      Дрель Prorab 2002A, 400 Вт

      Дрель Prorab 2002A, 400 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777Х106165
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Безударная дрель PRORAB 2002 А - это сетевой электрический инструмент для бытового использования. Она предназначена для сверления различных отверстий в твердых материалах, таких как, металл, дерево. Данная модель оснащена быстрозажимным патроном для простой и быстрой смены оснастки. Корпус изготовлен из прочного пластика с вентиляционными отверстиями для охлаждения от перегрева. Дрель удобно лежит в руке и не утомляет при длительном использовании.

        Преимущества

        • Прочный пластиковый корпус выдерживает механические и термические воздействия
        • Удобная рукоятка имеет рельефную поверхность, что предотвращает скольжение руки пользователя при работе
        • Функция реверс предусмотрена для быстрого извлечения заклинившего сверла