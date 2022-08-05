Дрель Prorab 2002A, 400 Вт
Арт. 77777Х106165
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Безударная дрель PRORAB 2002 А - это сетевой электрический инструмент для бытового использования. Она предназначена для сверления различных отверстий в твердых материалах, таких как, металл, дерево. Данная модель оснащена быстрозажимным патроном для простой и быстрой смены оснастки. Корпус изготовлен из прочного пластика с вентиляционными отверстиями для охлаждения от перегрева. Дрель удобно лежит в руке и не утомляет при длительном использовании.
Преимущества
- Прочный пластиковый корпус выдерживает механические и термические воздействия
- Удобная рукоятка имеет рельефную поверхность, что предотвращает скольжение руки пользователя при работе
- Функция реверс предусмотрена для быстрого извлечения заклинившего сверла