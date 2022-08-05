Преимущества

Двигатель мощностью 850 Вт обеспечивает высокую производительность

Наличие реверса упрощает выведение сверла из материала

Удобная рукоять не скользит в руке

Эргономичная форма корпуса снижает энергоемкость работы

Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева

Ударная дрель PRORAB 2610 представляет собой профессиональный инструмент для сверления отверстий в различных материалах. Дополнительная рукоятка обеспечивает удобный хват обеими руками. Наличие колесика для регулировки оборотов позволяет производить точную настройку оборотов. Дрель имеет 2 скорости. Данная модель имеет мощность 850 Вт. На корпусе есть кнопка переключения режимов ударного и безударного сверления.