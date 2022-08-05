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Дрель ударная PRORAB 2610, 850 Вт
5.0
1
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель ударная PRORAB 2610, 850 Вт
    Арт. Х106655
    5.0
    1
    Дрель ударная PRORAB 2610, 850 Вт

      Дрель ударная PRORAB 2610, 850 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х106655
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ударная дрель PRORAB 2610 представляет собой профессиональный инструмент для сверления отверстий в различных материалах. Дополнительная рукоятка обеспечивает удобный хват обеими руками.  Наличие колесика для регулировки оборотов позволяет производить точную настройку оборотов. Дрель имеет 2 скорости. Данная модель имеет мощность 850 Вт. На корпусе есть кнопка переключения режимов ударного и безударного сверления.

        Преимущества

        • Двигатель мощностью 850 Вт обеспечивает высокую производительность
        • Наличие реверса упрощает выведение сверла из материала
        • Удобная рукоять не скользит в руке
        • Эргономичная форма корпуса снижает энергоемкость работы
        • Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева