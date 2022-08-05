Дрель ударная PRORAB 2610, 850 Вт
Арт. Х106655
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип двигателя
|щеточный
|
Напряжение сети, В
|220
- Ударная дрель PRORAB 2610 представляет собой профессиональный инструмент для сверления отверстий в различных материалах. Дополнительная рукоятка обеспечивает удобный хват обеими руками. Наличие колесика для регулировки оборотов позволяет производить точную настройку оборотов. Дрель имеет 2 скорости. Данная модель имеет мощность 850 Вт. На корпусе есть кнопка переключения режимов ударного и безударного сверления.
Преимущества
- Двигатель мощностью 850 Вт обеспечивает высокую производительность
- Наличие реверса упрощает выведение сверла из материала
- Удобная рукоять не скользит в руке
- Эргономичная форма корпуса снижает энергоемкость работы
- Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева