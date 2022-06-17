Преимущества

Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки

Ni-Cd аккумуляторы выдерживают низкие температуры

Наличие реверса

22 ступени крутящего момента - для работы с различными материалами

Специальное отверстие - для хранения запасной биты

2 аккумулятора - для продолжительных работ

Кейс - для удобства хранения и транспортировки аккумуляторной дрели-шуруповерт Вихрь ДА-14,4-1к 72/14/13

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14,4-1к 72/14/13 предназначена для сверления отверстий и закручивания/откручивания крепежа. Быстрозажимной патрон способствует простой смене оснастки. В зависимости от плотности материала, при заворачивании и выворачивании шурупов, можно выбрать один из 22 режимов крутящего момента. Модель функционирует от Ni-Cd аккумулятора, который выдерживает отрицательные температуры.