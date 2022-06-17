- Акция
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14.4-1К 72/14/13
Арт. О00000013562
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|28
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14,4-1к 72/14/13 предназначена для сверления отверстий и закручивания/откручивания крепежа. Быстрозажимной патрон способствует простой смене оснастки. В зависимости от плотности материала, при заворачивании и выворачивании шурупов, можно выбрать один из 22 режимов крутящего момента. Модель функционирует от Ni-Cd аккумулятора, который выдерживает отрицательные температуры.
Преимущества
- Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
- Ni-Cd аккумуляторы выдерживают низкие температуры
- Наличие реверса
- 22 ступени крутящего момента - для работы с различными материалами
- Специальное отверстие - для хранения запасной биты
- 2 аккумулятора - для продолжительных работ
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки аккумуляторной дрели-шуруповерт Вихрь ДА-14,4-1к 72/14/13