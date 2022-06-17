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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14.4-1К 72/14/13
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
  • Акция
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14.4-1К 72/14/13
Арт. О00000013562
5.0
2
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14.4-1К 72/14/13
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14.4-1К 72/14/13
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14.4-1К 72/14/13
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14.4-1К 72/14/13
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14.4-1К 72/14/13
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14.4-1К 72/14/13
  • Акция
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14.4-1К 72/14/13
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14.4-1К 72/14/13
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14.4-1К 72/14/13
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14.4-1К 72/14/13
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14.4-1К 72/14/13
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14.4-1К 72/14/13

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14.4-1К 72/14/13

Найти аналог
Нет в наличии
12 месяцев гарантии
Арт. О00000013562
5.0
2

Характеристики

Производитель
Вихрь
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Класс товара
бытовой
Макс. крутящий момент, Нм
28
Тип
аккумуляторный
Тип двигателя
щеточный
Все характеристики
Найти аналог
Нет в наличии
12 месяцев гарантии
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14,4-1к 72/14/13 предназначена для сверления отверстий и закручивания/откручивания крепежа. Быстрозажимной патрон способствует простой смене оснастки. В зависимости от плотности материала, при заворачивании и выворачивании шурупов, можно выбрать один из 22 режимов крутящего момента. Модель функционирует от Ni-Cd аккумулятора, который выдерживает отрицательные температуры.

    Преимущества

    • Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
    • Ni-Cd аккумуляторы выдерживают низкие температуры
    • Наличие реверса
    • 22 ступени крутящего момента - для работы с различными материалами
    • Специальное отверстие - для хранения запасной биты
    • 2 аккумулятора - для продолжительных работ
    • Кейс - для удобства хранения и транспортировки аккумуляторной дрели-шуруповерт Вихрь ДА-14,4-1к 72/14/13