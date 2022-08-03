Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14.4-2К
Арт. О00000013026
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|25
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт ВИХРЬ ДА-14,4-2К 72/14/4 имеет две батареи в комплекте. Инструмент позволяет выполнять отверстия в дереве и металле, закручивать шурупы. Прорезиненная рукоятка обеспечивает надежное удержание инструмента, исключая его выскальзывание во время работы. Функция реверса предназначена для выкручивания шурупов и ослабления крепежа. Быстрозажимной патрон позволяет легко заменить оснастку. Настроить инструмент под толщину материала помогает электронная регулировка оборотов.
Преимущества
- Надежный Ni-Cd аккумулятор
- Аккумуляторный инструмент удобен для работы в местах без доступа к сети электропитания
- Для легкого выворачивания крепежа, инструмент оснащен функцией реверса
- Двухскоростной редуктор для удобства ведения различных работ
- Кейс решает вопрос хранения и транспортировки