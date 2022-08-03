Преимущества

Надежный Ni-Cd аккумулятор

Аккумуляторный инструмент удобен для работы в местах без доступа к сети электропитания

Для легкого выворачивания крепежа, инструмент оснащен функцией реверса

Двухскоростной редуктор для удобства ведения различных работ

Кейс решает вопрос хранения и транспортировки

Аккумуляторная дрель-шуруповерт ВИХРЬ ДА-14,4-2К 72/14/4 имеет две батареи в комплекте. Инструмент позволяет выполнять отверстия в дереве и металле, закручивать шурупы. Прорезиненная рукоятка обеспечивает надежное удержание инструмента, исключая его выскальзывание во время работы. Функция реверса предназначена для выкручивания шурупов и ослабления крепежа. Быстрозажимной патрон позволяет легко заменить оснастку. Настроить инструмент под толщину материала помогает электронная регулировка оборотов.