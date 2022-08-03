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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14.4-2К
5.0
3
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14.4-2К
    Арт. О00000013026
    5.0
    3
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14.4-2К
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14.4-2К
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14.4-2К
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14.4-2К
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14.4-2К
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14.4-2К
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14.4-2К
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14.4-2К
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14.4-2К
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14.4-2К

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14.4-2К

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013026
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		25
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт ВИХРЬ ДА-14,4-2К 72/14/4 имеет две батареи в комплекте. Инструмент позволяет выполнять отверстия в дереве и металле, закручивать шурупы. Прорезиненная рукоятка обеспечивает надежное удержание инструмента, исключая его выскальзывание во время работы. Функция реверса предназначена для выкручивания шурупов и ослабления крепежа. Быстрозажимной патрон позволяет легко заменить оснастку. Настроить инструмент под толщину материала помогает электронная регулировка оборотов.

        Преимущества

        • Надежный Ni-Cd аккумулятор
        • Аккумуляторный инструмент удобен для работы в местах без доступа к сети электропитания
        • Для легкого выворачивания крепежа, инструмент оснащен функцией реверса
        • Двухскоростной редуктор для удобства ведения различных работ
        • Кейс решает вопрос хранения и транспортировки