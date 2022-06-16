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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18-2К 72/14/5
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18-2К 72/14/5
    Арт. О00000013037
    5.0
    2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18-2К 72/14/5
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18-2К 72/14/5
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18-2К 72/14/5
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18-2К 72/14/5
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18-2К 72/14/5
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18-2К 72/14/5
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18-2К 72/14/5
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18-2К 72/14/5
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18-2К 72/14/5
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18-2К 72/14/5

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18-2К 72/14/5

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013037
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		30
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт ВИХРЬ ДА-18-2К 72/14/5 оснащена функцией реверса, благодаря которой можно выкручивать шурупы и ослаблять крепеж. Представленный инструмент выполняет отверстия в металле и дереве, диаметром 12 и 30 мм, соответственно. В комплект поставки входят две аккумуляторные батареи. Надежное удержание инструмента в руке во время работы обеспечивает прорезиненная рукоятка, которая исключает выскальзывание. Быстрозажимной патрон позволяет легко заменить оснастку. Модель работает от надежного никель-кадмиевого аккумулятора.

        Преимущества

        • Надежный Ni-Cd аккумулятор
        • Аккумуляторный инструмент удобен для работы в местах без доступа к сети электропитания
        • Для легкого выворачивания крепежа, инструмент оснащен функцией реверса
        • Двухскоростной редуктор для удобства ведения различных работ
        • Кейс решает вопрос хранения и транспортировки