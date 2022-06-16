Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18-2К 72/14/5
Арт. О00000013037
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|30
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт ВИХРЬ ДА-18-2К 72/14/5 оснащена функцией реверса, благодаря которой можно выкручивать шурупы и ослаблять крепеж. Представленный инструмент выполняет отверстия в металле и дереве, диаметром 12 и 30 мм, соответственно. В комплект поставки входят две аккумуляторные батареи. Надежное удержание инструмента в руке во время работы обеспечивает прорезиненная рукоятка, которая исключает выскальзывание. Быстрозажимной патрон позволяет легко заменить оснастку. Модель работает от надежного никель-кадмиевого аккумулятора.
Преимущества
- Надежный Ni-Cd аккумулятор
- Аккумуляторный инструмент удобен для работы в местах без доступа к сети электропитания
- Для легкого выворачивания крепежа, инструмент оснащен функцией реверса
- Двухскоростной редуктор для удобства ведения различных работ
- Кейс решает вопрос хранения и транспортировки