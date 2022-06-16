Преимущества

Надежный Ni-Cd аккумулятор

Аккумуляторный инструмент удобен для работы в местах без доступа к сети электропитания

Для легкого выворачивания крепежа, инструмент оснащен функцией реверса

Двухскоростной редуктор для удобства ведения различных работ

Кейс решает вопрос хранения и транспортировки

Аккумуляторная дрель-шуруповерт ВИХРЬ ДА-18-2К 72/14/5 оснащена функцией реверса, благодаря которой можно выкручивать шурупы и ослаблять крепеж. Представленный инструмент выполняет отверстия в металле и дереве, диаметром 12 и 30 мм, соответственно. В комплект поставки входят две аккумуляторные батареи. Надежное удержание инструмента в руке во время работы обеспечивает прорезиненная рукоятка, которая исключает выскальзывание. Быстрозажимной патрон позволяет легко заменить оснастку. Модель работает от надежного никель-кадмиевого аккумулятора.