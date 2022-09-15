Генератор бензиновый Denzel DB6000Е

Преимущества

Генератор оснащен двигателем мощностью 7,5 л/с

Используемое топливо – неэтилированный бензин марки АИ-92

Объем топливного бака составляет 25 л

Расход топлива при номинальной нагрузке составляет 2,8 л/час

Запуск генератора осуществляется при помощи электростартера, что значительно упрощает эксплуатацию аппарата. Также, аппарат можно запустить при помощи ручного стартера

Для подключения потребителей генератор оборудован тремя розетками типа IP44 одним 12 В разъемом

На каждую розетку установлена защита от перегрузок

Уровень шума при работе генератора не превышает 72 дБ, что соответствует уровню шума при громком разговоре

Рама генератора снабжена колесами и транспортировочными ручками, что упрощает его перевозку

Датчик защиты от работы без масла – при низком уровне масла датчик блокирует запуск генератора

Медные провода обмоток

Счетчик моточасов, информирующий о необходимости проведения ТО

На каждой розетке установлена защита от короткого замыкания

Благодаря значительному моторесурсу (2500 часов при идеальных условиях эксплуатации), генератор DB6000Е в течение многих лет будет надежным поставщиком электроэнергии

Генератор бензиновый DB6000е 5,5 кВт DENZEL 94658 - это автономная мини электростанция, обеспечивающая электроэнергией в моменты отключения основного источника энергии. Максимальная мощность генератора - 5500 Вт, номинальная - 5000 Вт. Для сравнения: современный холодильник потребляет в среднем 75 Вт/ч, энергосберегающая лампа - 20 Вт/ч. Генерируемое сетевое напряжение соответствует действующим в России стандартам: переменному напряжению 220 В с частотой 50 Гц и постоянному напряжению 12В.