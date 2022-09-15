Генератор бензиновый Denzel DB6000Е
Арт. mir-instrumenta_12350
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|78
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Напряжение, В
|220
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Стартер
|ручной, электрический
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Мощность генератора максимальная, кВт
|5.5
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Мощность номинальная при 220В, кВт
|5
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Альтернатор
|синхронный
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Автозапуск (ABP/ATS)
|нет
- Генератор бензиновый DB6000е 5,5 кВт DENZEL 94658 - это автономная мини электростанция, обеспечивающая электроэнергией в моменты отключения основного источника энергии. Максимальная мощность генератора - 5500 Вт, номинальная - 5000 Вт. Для сравнения: современный холодильник потребляет в среднем 75 Вт/ч, энергосберегающая лампа - 20 Вт/ч. Генерируемое сетевое напряжение соответствует действующим в России стандартам: переменному напряжению 220 В с частотой 50 Гц и постоянному напряжению 12В.
Преимущества
- Генератор оснащен двигателем мощностью 7,5 л/с
- Используемое топливо – неэтилированный бензин марки АИ-92
- Объем топливного бака составляет 25 л
- Расход топлива при номинальной нагрузке составляет 2,8 л/час
- Запуск генератора осуществляется при помощи электростартера, что значительно упрощает эксплуатацию аппарата. Также, аппарат можно запустить при помощи ручного стартера
- Для подключения потребителей генератор оборудован тремя розетками типа IP44 одним 12 В разъемом
- На каждую розетку установлена защита от перегрузок
- Уровень шума при работе генератора не превышает 72 дБ, что соответствует уровню шума при громком разговоре
- Рама генератора снабжена колесами и транспортировочными ручками, что упрощает его перевозку
- Датчик защиты от работы без масла – при низком уровне масла датчик блокирует запуск генератора
- Медные провода обмоток
- Счетчик моточасов, информирующий о необходимости проведения ТО
- На каждой розетке установлена защита от короткого замыкания
- Благодаря значительному моторесурсу (2500 часов при идеальных условиях эксплуатации), генератор DB6000Е в течение многих лет будет надежным поставщиком электроэнергии