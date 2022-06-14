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Ударная торцевая головка Jonnesway S03AD4117 (1/2", 17 мм)
5.0
3
570 ₽
Ударные головки
    Ударная торцевая головка Jonnesway S03AD4117 (1/2", 17 мм)
    Арт. Х1302710218
    5.0
    3
    Ударная торцевая головка Jonnesway S03AD4117 (1/2", 17 мм)
    Ударная торцевая головка Jonnesway S03AD4117 (1/2", 17 мм)
      Ударная торцевая головка Jonnesway S03AD4117 (1/2", 17 мм)
      Ударная торцевая головка Jonnesway S03AD4117 (1/2", 17 мм)

      Ударная торцевая головка Jonnesway S03AD4117 (1/2", 17 мм)

      570 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1302710218
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Размер головки, мм
      		17
      Размер посадки
      		1/2 дюйма
      Все характеристики
      570 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Торцевая головка Jonnesway S03AD4117 используется при проведении слесарно-монтажных работ с механическим приводом ударного действия. Имеет шестигранный профиль и предназначена для закручивания/откручивания гаек и болтов удлиненной или углубленной формы, операций с высоконагруженными или осложненными резьбовыми соединениями.

        Преимущества

        • Специальная технология изготовления и особый сорт стали обеспечивают долговечность и износостойкость
        • Головка обладает большим рабочим ресурсом и выдерживает высокие динамические нагрузки, поэтому ее широко используют на производстве и в автосервисах