Пила дисковая Hitachi C7U3

Преимущества

Внушительный рабочий ресурс

Обрезиненная ручка для удобства продолжительной работы

Защитный кожух Hitachi C7U3 HTC-C7U3 ограждает оператора от опилок

Конструкция подошвы обеспечивает обзор линии реза

Мощный двигатель на 1300 Вт обеспечивает отличную производительность

Возможность подключения пылесоса

Крепкая металлическая подошва устойчива к механическим повреждениям

Ручная циркулярная пила Hitachi C7U3 HTC-C7U3 используется для изготовления заготовок из дерева.Алюминиевый кожух защищает оператора от опилок.Возможность подключения пылесоса к патрубку помогает сохранить чистоту рабочего стола.Шнур длиной 4 метра увеличивает радиус работы для нахождения вдали от розетки.