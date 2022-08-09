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Пила дисковая Hitachi C7U3
5.0
1
Найти аналог
Сетевые циркулярные пилы
    Пила дисковая Hitachi C7U3
    Арт. Ю00000024330
    5.0
    1
    Пила дисковая Hitachi C7U3

      Пила дисковая Hitachi C7U3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000024330
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Напряжение сети, В
      		220
      Длина кабеля, м
      		4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ручная циркулярная пила Hitachi C7U3 HTC-C7U3 используется для изготовления заготовок из дерева.
        Алюминиевый кожух защищает оператора от опилок.
        Возможность подключения пылесоса к патрубку помогает сохранить чистоту рабочего стола.
        Шнур длиной 4 метра увеличивает радиус работы для нахождения вдали от розетки.

        Преимущества

        • Внушительный рабочий ресурс
        • Обрезиненная ручка для удобства продолжительной работы
        • Защитный кожух Hitachi C7U3 HTC-C7U3 ограждает оператора от опилок
        • Конструкция подошвы обеспечивает обзор линии реза
        • Мощный двигатель на 1300 Вт обеспечивает отличную производительность
        • Возможность подключения пылесоса
        • Крепкая металлическая подошва устойчива к механическим повреждениям