Пила дисковая Hitachi C7U3
Арт. Ю00000024330
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Япония
|
Напряжение сети, В
|220
|
Длина кабеля, м
|4
- Ручная циркулярная пила Hitachi C7U3 HTC-C7U3 используется для изготовления заготовок из дерева.
Алюминиевый кожух защищает оператора от опилок.
Возможность подключения пылесоса к патрубку помогает сохранить чистоту рабочего стола.
Шнур длиной 4 метра увеличивает радиус работы для нахождения вдали от розетки.
Преимущества
- Внушительный рабочий ресурс
- Обрезиненная ручка для удобства продолжительной работы
- Защитный кожух Hitachi C7U3 HTC-C7U3 ограждает оператора от опилок
- Конструкция подошвы обеспечивает обзор линии реза
- Мощный двигатель на 1300 Вт обеспечивает отличную производительность
- Возможность подключения пылесоса
- Крепкая металлическая подошва устойчива к механическим повреждениям