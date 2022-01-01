Преимущества

Рассчитана на работу с механическими приводами ударного действия

Выдерживает высокие динамические нагрузки

Головка торцевая ударная 1"DR Jonnesway S03A8160, 60 мм - применяется совместно с гайковертами или трещотками. Используется для монтажных работ на строительных площадках, в слесарных мастерских, автосервисах, на производствах или в домашних условиях. Головка предназначена для закручивания или откручивания гаек и болтов с высоконагруженными резьбовыми соединениями.