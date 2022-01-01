Головка торцевая ударная 1"DR Jonnesway S03A8160, 60 мм
Арт. Х1302710312
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Размер головки, мм
|60
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Размер посадки
|1 дюйм
- Головка торцевая ударная 1"DR Jonnesway S03A8160, 60 мм - применяется совместно с гайковертами или трещотками. Используется для монтажных работ на строительных площадках, в слесарных мастерских, автосервисах, на производствах или в домашних условиях. Головка предназначена для закручивания или откручивания гаек и болтов с высоконагруженными резьбовыми соединениями.
Преимущества
- Рассчитана на работу с механическими приводами ударного действия
- Выдерживает высокие динамические нагрузки