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Головка торцевая ударная 1"DR Jonnesway S03A8160, 60 мм
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Ударные головки
    Головка торцевая ударная 1"DR Jonnesway S03A8160, 60 мм
    Арт. Х1302710312
    Головка торцевая ударная 1"DR Jonnesway S03A8160, 60 мм

      Головка торцевая ударная 1"DR Jonnesway S03A8160, 60 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1302710312

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Размер головки, мм
      		60
      Размер посадки
      		1 дюйм
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Головка торцевая ударная 1"DR Jonnesway S03A8160, 60 мм - применяется совместно с гайковертами или трещотками. Используется для монтажных работ на строительных площадках, в слесарных мастерских, автосервисах, на производствах или в домашних условиях. Головка предназначена для закручивания или откручивания гаек и болтов с высоконагруженными резьбовыми соединениями.

        Преимущества

        • Рассчитана на работу с механическими приводами ударного действия
        • Выдерживает высокие динамические нагрузки